英國防部：瓦格納或因與俄正規軍的直接競爭而停止招募囚犯

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英國國防部2月11日披露的烏克蘭局勢最新防務情報指出，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）9日稱，集團已經停止招募囚犯。英方的情報認為，“終止該計畫的一個關鍵因素可能是俄羅斯國防部和瓦格納集團之間越來越直接的競爭。俄羅斯正規軍現在可能也已經部署了根據‘部分動員’徵召的絕大多數預備役軍人。”

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此前，普里戈津周四通過該集團的社交媒體平台電報表示：“我們已經完全停止了招募囚犯進入瓦格納私營軍事公司”。他在回應一家俄羅斯媒體的評論時稱：“我們現在正在履行對那些為我們工作的人的所有義務”。這位俄羅斯寡頭沒有為這一決定提供任何理由。

據路透社報導，瓦格納集團從2022年夏天開始在俄羅斯監獄系統內招募囚犯。曾在蘇聯時期入獄9年的餐飲業老闆普里戈津承諾為這些入伍囚犯提供赦免，只要他們在烏克蘭的戰場上活過6個月。瓦格納集團沒有提供關於有多少囚犯加入其隊伍的信息，但俄羅斯司法部門11月公布的數字顯示，該國的監獄人口在8月至11月期間減少了2萬多人，這是十多年來的最大降幅。12月，美國情報界認為瓦格納集團在烏克蘭部署了4萬名罪犯戰士，占該組織在烏克蘭作戰人員的絕大部分。

據《紐約時報》2月初報導，一位美國高級軍事官員上個月將烏東巴赫穆特周圍的戰鬥描述為野蠻的戰鬥。這位官員告訴記者稱，俄烏雙方每天都要進行幾千發炮彈的交火，而作為俄方在那裡的戰鬥核心的瓦格納集團基本上已經開始使用招募來的罪犯作為炮灰。這名官員稱，罪犯們在烏克蘭的回擊中首當其衝，而該組織更老練的戰士則在他們身後進駐，奪取陣地。

據美軍和國防部高級官員稱，瓦格納集團已經招募了約5萬名士兵在烏克蘭作戰。數以千計的罪犯戰士被殺，這種生命損失令美國官員感到震驚，他們說巴赫穆特的戰略價值與俄方所付出的代價根本不相符。英國國防部周六通過推特表示：“俄羅斯聯邦刑罰部門的數據已經表明，自2022年12月以來，囚犯招募率有所下降。關於瓦格納在烏克蘭的嚴酷現實的消息可能已經滲透到了囚犯身上，並減少了志願者的數量。”

英方指出：“終止該計畫的一個關鍵因素可能是俄羅斯國防部和瓦格納之間越來越直接的競爭。俄羅斯正規軍現在可能也已經部署了根據‘部分動員’徵召的絕大多數預備役軍人。俄羅斯領導層面臨著艱難的選擇，要麼繼續消耗其部隊，縮減目標，要麼進行進一步的動員。”

據美聯社報導，普里戈津在周五晚些時候發布的視頻採訪中稱，俄羅斯可能需要18個月到兩年的時間才能完全控制烏克蘭東部的工業中心地帶頓巴斯地區。他補充說，如果莫斯科決定佔領第聶伯河以東更廣泛的領土，戰爭可能會持續三年。普里戈津說，瓦格納集團的僱傭軍正在繼續為控制頓涅茨克地區的巴赫穆特而進行激烈的戰鬥。他承認，烏克蘭軍隊正在進行激烈的抵抗。