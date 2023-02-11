【視頻】盧拉拜登會晤： 承諾攜手捍衛兩國歷經“考驗”的民主

巴西，美國，民主

巴西總統盧拉周五（2月10日）在白宮與美國總統拜登會晤，這是他再次就任巴西總統以來首次訪問美國，他在會晤中說，兩國領導人應 "再也不允許 "發生像美國國會山和今年一月暴徒襲擊巴西政府機構那樣的民主受攻擊事件。

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拜登在會見中也承認兩國民主都受到過 "考驗"，2021年1月6日，美國前總統特朗普的支持者襲擊華盛頓的國會大廈，2023年1月8日，同情博爾索納羅的人群暴力襲擊了巴西利亞政府機構。

拜登說，但 "民主贏了"。據雙方周五晚間發表的聯合聲明，兩位領導人承諾共同努力 "加強民主體制 "和 "促進對人權的尊重"。

氣候議題是兩位領導人會談的中心，尤其是有關亞馬遜森林的保護，在博爾索納羅的任期內（2019-2022年），亞馬遜地區的森林砍伐量每年都增加了60%。這種情況直到盧拉就任後明顯放緩。

美巴聯合聲明說，華盛頓宣布打算與國會合作，為保護巴西亞馬遜計畫提供資金，包括對 "亞馬遜基金 "的支持，這一創建於2008年的基金是一個由巴西管理的多邊金融機制，用以支持打擊破壞森林行為。

就敏感的烏克蘭議題，盧拉向媒體說，他在會晤中提到了 "需要建立一個不直接或間接參與俄烏戰爭的國家集團，以有利於建立和平"。媒體解讀這是暗示巴西可充當衝突的調解角色。

巴西雖然在聯合國加入譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，但沒有對莫斯科採取經濟制裁，也未加入向基輔提供武器援助。

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