國際奧委會主席巴赫稱與烏克蘭運動員同悲傷

烏克蘭/俄羅斯/巴赫

針對烏克蘭指責國際奧委會是烏克蘭的 "戰爭促進者"，國際奧委會（IOC）主席托馬斯巴赫周日今天在法國庫爾舍韋爾說，烏克蘭運動員知道我們與他們的痛苦同悲傷。

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據巴赫說，這不是由哪個政府來決定某些國家是否能參加國際比賽，包括2024年巴黎奧運會。

烏克蘭以及其他多個國家威脅，如果俄羅斯和白俄羅斯的運動員在巴黎奧運會參賽，將會考慮抵制該屆奧運會。

國際奧委會主席說：“最近幾個月，我與許多烏克蘭運動員交談過，他們中的許多人支持我們，因為他們知道我們與他們的痛苦有很多通情，以及知道我們為幫助他們所做的努力。”

巴赫還說：“聯合國人權理事會的一位報告員告訴我們，僅僅因為護照而將俄羅斯或白俄羅斯的運動員排除在外是對他們權利的侵犯。”

巴赫沒有透露聯合國人權具體哪一位報告員稱拒絕俄羅斯以及白俄羅斯運動員參賽是侵犯了他們的人權。

據巴赫說，"我們已經看到一些聲明，來自波羅的海國家或其他國家，表達了他們的擔憂。不幸的是，它們沒有解決人權問題，而我們必須認真對待這個問題。"

法新社說，烏克蘭領導人澤連斯基多次呼籲將俄羅斯和白俄羅斯的運動員排除在即將到來的奧運會之外，本周再次呼籲 "捍衛奧林匹克憲章"。

在1月31日烏克蘭奧委會披露的一封信中，國際奧委會主席托馬斯-巴赫譴責這一立場 "違反奧林匹克運動的基本原則"。1月底，國際奧委會提出了一個路線圖，組織俄羅斯與白俄羅斯運動員在中立的旗幟下返回奧運會賽場。

不過，據巴赫周日說："我們正在進行討論，但我們還沒有談到巴黎。" “我們正在只是討論今年要舉行的一些體育比賽。巴黎奧運會的話題將在以後再談。"