斯托爾滕貝格無意再延長北約秘書長任期，將於10月卸任

北約/烏克蘭/俄羅斯

北約發言人朗格斯庫(Oana Lungescu)2月12日向德新社表示，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）將按計畫在今年10月卸任，駁回了德國媒體稱其秘書長任期將再次得到延長的報道。

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北約發言人朗格斯庫說：“延斯·斯托爾滕貝格秘書長的任期已經延長了三次，他總共服務了近九年時間”。她補充說：“秘書長的任期將於今年10月結束，他不打算尋求再次延長任期”。斯托爾滕貝格是北約自成立73年來任期第二長的秘書長。

這位63歲的挪威前首相於2014年10月1日在北約布魯塞爾總部上任，並協助該聯盟度過了近年來的多場國際危機。在他的任期內，眾多盟國承諾加大國防開支，最後一批北約人員和美軍於2021年8月撤離阿富汗，斯托爾滕貝格還坐鎮北約對俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭的反應及其後對烏克蘭的國際支持，這是自二戰結束以來在歐洲土地上發生的最殘酷的戰爭。

在斯托爾滕貝格的推動下，北約國家元首和政府首腦在去年的馬德里峰會上批准了新的《戰略概念》文件，加強了與亞太夥伴國家的接觸，並啟動了芬蘭和瑞典的入盟程序。2022年3月，在俄羅斯全面入侵烏克蘭不久後，斯托爾滕貝格的任期被延長到2023年9月30日。他原本應在去年9月正式卸任。

德國《星期日世界報》周日稍早時報道稱，由於北約尋求在烏克蘭戰爭期間維持穩定，斯托爾滕貝格的任期可能會再次延長，這一說法現已遭到否認。