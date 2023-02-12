烏財長：是時候將俄羅斯從全球金融體系中剔除了

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烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）2月12日撰文指出，莫斯科入侵烏克蘭和資助恐怖主義的行為是對“基於規則的秩序”理念的嘲弄，並呼籲“是時候將俄羅斯從全球金融體系中剔除了”。

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馬爾琴科周日在英國《金融時報》發表的觀點文章中寫道：“在冷戰結束後，世界大國建立了全球治理體系。其目的是保護自由價值觀、人權和世界經濟，並消除核毀滅的威脅。這種基於規則的國際新秩序毫無疑問的成功在於它的覆蓋範圍，它將俄羅斯和後蘇聯國家以及其他新興經濟體如中國和印度納入其中。”

馬爾琴科說：“但這樣一個體系只有在其成員遵守規則的情況下才能發揮作用。普京的俄羅斯通過暴力和無端入侵烏克蘭，對腐敗的有毒支持和對恐怖主義的有據可查的資助，完全是對基於規則的國際秩序的嘲弄，而這種秩序給了我們一個獨特的和平和經濟發展時期。”

馬爾琴科說：“然而，儘管如此，俄羅斯仍然在其竭力破壞的全球體系中保持着一個立足點。俄羅斯是聯合國安理會和其他聯合國機構的成員。安理會成立的具體目標是防止戰爭。那麼，在對烏克蘭發動侵略戰爭之後，俄羅斯怎麼能繼續作為其成員呢？”

馬爾琴科提到：“我們還有一個確保全球金融安全的國際機構——金融行動特別工作組（FATF）。金融行動特別工作組由七國集團（G7）創建，制定標準並促進有效實施法律、監管和業務措施，以限制三個主要風險：洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器的擴散。”

馬爾琴科說：“現如今，金融行動特別工作組有37個成員國（及歐盟和海合會）。這些國家包括俄羅斯，儘管有證據表明該國在所有三個方面都沒有達到金融行動特別工作組的標準。本月，金融行動特別工作組成員將聚集在巴黎，在一個具有象徵意義的日子——入侵烏克蘭整整一年後，考慮對俄羅斯採取進一步措施。”

馬爾琴科說：“無數次的調查都發現了俄羅斯在洗錢方面的共謀，自全面入侵以來，在實行廣泛的制裁後，這種情況只會增加。俄羅斯還被發現促成或以其他方式與各種恐怖組織和黑名單上的國家合作，包括瓦格納集團、塔利班、黎巴嫩真主黨、敘利亞的阿薩德政權、朝鮮和伊朗。”

馬爾琴科說：“伊朗的自殺式無人機被發現用於攻擊烏克蘭平民目標，導致美國在2022年11月進一步制裁。此外，俄羅斯的個人和實體也因支持朝鮮的大規模殺傷性武器和彈道計畫的行動而在2022年3月受到美國的制裁。”

馬爾琴科表示：“然而，這些例子僅僅是表面現象。俄羅斯還對由國家支持的、對關鍵基礎設施的犯罪網絡威脅負有責任。其對烏克蘭的戰爭加劇了全球能源危機，並大幅提高了糧食成本，對全世界，特別是發展中經濟體造成了巨大傷害。簡而言之，俄羅斯不僅僅是在破壞全球經濟體系。它正在使我們所有人受到威脅。因此，必須採取更多措施。”

馬爾琴科說：“烏克蘭呼籲金融行動特別工作組驅逐俄羅斯並將其列入黑名單。這可以說是限制恐怖分子進入全球經濟的最有效工具，因為它將迫使所有國家對涉及黑名單管轄區的金融系統的任何交易進行強化盡職調查。制裁是由特定的司法管轄區推出的，並被其國民所遵循。這使得全球經濟中很大一部分沒有引入制裁的國家對俄羅斯開放。”

馬爾琴科指出：“被金融行動特別工作組列入黑名單將建立普世控制，並要求加強盡職調查。與俄羅斯金融系統的任何交易都將被審查和檢查。這將大大增加與俄羅斯做生意的成本，並有效地扼制普京資助其非法侵略戰爭的能力。同樣重要的是，從長遠來看，它將幫助我們創建一個更強大、更具韌性的全球金融體系。”

馬爾琴科說：“歐盟、七國集團和所有其他致力於基於規則的國際秩序的國家應該緊急認識到俄羅斯對全球金融體系的完整性構成的風險。他們還必須採取行動，將俄羅斯列入他們自己的‘高風險管轄區’名單，並發布相關的市場指南。”

馬爾琴科表示：“俄羅斯被允許從內部破壞這個體系已經太久了。只有遵守規則，國際秩序才能生存。我們有強大的機制可用來執行這些規則。現在是使用它們的時候了。”

據介紹，金融行動特別工作組（FATF）是獨立的政府間組織，旨在制定和促進實施保護國際金融體系免受洗錢、恐怖融資風險和大規模殺傷性武器擴散融資危害的政策。金融行動特別工作組持續監測全球範圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。

金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議相關國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會後，該組織在官網更新兩份聲明，包括：“呼籲對其採取行動的高風險國家或地區”，即通常所說的“黑名單”；“應加強監控的國家或地區”，即通常所說的“灰名單”。金融行動特別工作組今年的首次全體會議和工作組會議將於本月20日至24日在巴黎舉行。