英烏討論在烏克蘭生產英國武器 烏軍下周起將在德國接受豹2坦克培訓

國際/烏克蘭/俄羅斯

據英國《每日電訊報》2月11日報導，根據標誌着烏克蘭與北約關係加深的計畫，英國的武器和軍用車輛或將在烏克蘭生產。英國國防工業高級官員正在與基輔的同行討論這些計畫，任何協議都可能被視為英國與烏克蘭關係的重大加強。另據德國《明鏡》周刊報導，德國軍方將於下周開始對烏方人員進行豹2主戰坦克的培訓。

廣告 繼續瀏覽後續

據《每日電訊報》報導，英國國防企業的高管已經前往烏克蘭，以期建立合資企業，在當地以許可證形式生產英國的武器和車輛。其他歐洲國防公司也在與烏方進行談判，英國公司渴望不被法國和德國的競爭對手打敗。一位高管告訴該報稱，一場讓英國“站在隊列前面”的競賽正在進行。在烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)日前突訪英國期間提出請求後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）為向烏克蘭提供英方的戰鬥機打開了大門。任何兩國的軍工合資企業的建立都可能需要蘇納克地批准。俄羅斯多次威脅要對西方國家向烏克蘭運送武器進行報復，而任何製造業的支持都可能進一步激化緊張局勢。

英國首相府和國防部周六晚都拒絕對這一消息進行評論，稱這是工業界的事情。報導提及，烏克蘭在許可證下製造了一些以色列和美國的輕型武器，如步槍，並對其一些坦克進行了改裝，以納入以色列的電子設備。據了解，烏克蘭希望根據許可證自行製造西方設計的大炮、車輛和武器，而不是簡單地購買它們。授權當地建造的軍事設計很常見，因為它為軍火公司提供了一個收入來源，但允許客戶國保留工作崗位並培養技能。例如，在英國約維爾（Yeovil）製造的英國海王直升機是美國西科斯基公司機型的許可製造版本。

報導指，烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）的一名顧問周四公開表示，該集團希望與西方公司達成協議，在國內製造符合北約標準的西方武器。烏克蘭國防工業集團周四通過其“電報”平台發布的貼文稱：“120毫米口徑的炮彈是與北約成員國聯合合作的第一個產品。最近，與烏克蘭國防部簽署了供應這些彈藥的合同，因此烏克蘭軍方將很快收到它們。”

此外，據《明鏡》周刊報導，德國聯邦國防軍將於下周開始對烏軍人員進行豹2主戰坦克的相關培訓。第一批將接受訓練的烏軍士兵已經乘坐德國空軍軍機抵達德國境內。下周中旬，豹2主戰坦克訓練將在德國東北部下薩克森州的明斯特軍事訓練區開始，那裡的烏克蘭部隊已經在進行德制黃鼠狼步兵戰車的操作訓練。

報導稱，德國軍方正計畫為烏克蘭士兵提供一種快速課程，其中一些士兵直接來自烏東巴赫穆特鎮附近的前線。在短短的六到八周內，他們要學習操作複雜的武器系統的基本知識，同時還要練習豹式坦克和黃鼠狼步兵戰車的協調行動。由於時間短，只能教授基本知識；通常情況下，裝甲兵的培訓需要幾年時間。

如一切按計畫進行，受過訓練的烏軍人員最早將在3月底與豹2主戰坦克一起返回烏克蘭前線。坦克培訓只是烏軍人員在德國接受的各種訓練計畫的一部分。根據《明鏡》周刊獲得的信息，自去年2月戰爭爆發以來，約有1500名烏克蘭軍人在各個德國軍營接受了武器系統的培訓，如獵豹式防空系統或德國後來提供給烏克蘭的PzH-2000自行榴彈炮。德國政府已於1月25日宣布向烏克蘭提供豹2主戰坦克，為烏方組建兩個坦克營，首批將從德軍庫存中抽調14輛豹2A6坦克。