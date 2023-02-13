北約秘書長：普京和俄羅斯仍然想控制烏克蘭

北約/俄羅斯/烏克蘭

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2月13日在出席新聞發布會時警告說，烏克蘭軍隊耗費火炮彈藥的速度遠遠超過其盟友目前能夠提供的速度，並給西方國家的國防工業帶來壓力，而此時俄羅斯正加大其軍事入侵的力度。

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斯托爾滕貝格在開場白中介紹說：“北約國防部長本周將在跨大西洋安全的一個重要時刻舉行會議。我們將作出決定，加強北約的威懾和防禦。我們將解決我們的工業能力問題，並加強對我們關鍵的海底基礎設施的保護。我們將加強和維持我們對烏克蘭的支持。入侵近一年以來，普京總統沒有為和平做準備。他正在發動新的攻勢。因此，我們必須繼續向烏克蘭提供其所需要的東西，以贏得勝利，並實現一個公正和可持續的和平。”

斯托爾滕貝格說：“我們將共同解決烏克蘭的緊急需求。很明顯，我們正處於一場後勤保障的競賽中。彈藥、燃料和備件等關鍵能力必須在俄羅斯能夠在戰場上奪取主動權之前到達烏克蘭。速度將拯救生命。”

斯托爾滕貝格表示：“如果普京在烏克蘭獲勝，給他和其他專制政權帶來的信息是，武力會得到回報。這將使世界更加危險。而我們所有人都更加脆弱。因此，我歡迎盟國最近宣布為烏克蘭提供新坦克、重型武器和培訓。我期待着進一步的交付。”

斯托爾滕貝格指出：“我們的信息是明確的。北約與烏克蘭站在一起。無論這需要多久”。他還向記者們介紹說：“烏克蘭的戰爭正在消耗大量的彈藥並耗盡盟國的庫存”。斯托爾滕貝格說：“烏克蘭目前的彈藥支出速度比我們目前的生產速度高很多倍。這使我們的國防工業處於緊張狀態。”

據美聯社援引一些估計報導，烏克蘭部隊每天發射的炮彈多達6000枚至7000枚，大約是俄羅斯在這場戰爭進行近一年後每日發射炮彈量的三分之一。斯托爾滕貝格舉例說，“例如，大口徑彈藥的等待時間已從12個月增加到28個月。今天下的訂單要在兩年半後才能交付”。

斯托爾滕貝格說：“所以我們需要加大生產力度，並對我們的生產能力進行投資。北約剛剛完成了對我們的彈藥儲存的特別調查。好消息是，包括美國和法國在內的幾個盟國已經與國防工業簽署了新的多年期合同。使他們能夠投資於提高生產能力。我期待着進一步的進展。”

斯托爾滕貝格表示：“所有這些工作都需要繼續投資於我們的國防。因此，防長們將討論如何保持和加強整個聯盟的國防開支。我們正走在正確的軌道上，歐洲盟國和加拿大已經連續八年增加了國防開支。到目前為止，還額外支出了3500億美元。我預計，我們將看到今年的國防開支進一步增加。但我們需要保持這一勢頭。”

斯托爾滕貝格在會上還提及，“沒有任何跡象”表明俄羅斯總統普京正在為和平做準備。他指出：“最重要的信息是，我們沒有看到任何跡象表明普京總統正在為和平做準備，或準備談判一些東西，將尊重烏克蘭的領土完整和主權。”

斯托爾滕貝格補充說：“我們看到的是，普京總統和俄羅斯仍然想控制烏克蘭。因此，確保烏克蘭作為一個主權國家取得勝利的唯一途徑是繼續向烏克蘭提供軍事支持”。他補充說：“我歡迎許多盟國或友邦所做的，幾個月來所做的，加緊向烏克蘭提供支持。”

斯托爾滕貝格強調：“我不是在猜測俄羅斯將或普京總統在24日將做什麼。但更重要的是，我們看到他們如何派遣更多的軍隊，更多的武器，更多的能力，以試圖向烏克蘭人施壓。我們也看到烏克蘭人是如何抵抗，並站起來反對俄羅斯的侵略。”