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德外長呼籲土匈兩國迅速批准芬蘭和瑞典加入北約

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德國外交部長貝爾伯克與芬蘭外交部長哈維斯托出席新聞發布會資料圖片
德國外交部長貝爾伯克與芬蘭外交部長哈維斯托出席新聞發布會資料圖片 © 路透社圖片
作者： 弗林
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德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）2月13日在訪問芬蘭首都赫爾辛基時呼籲，土耳其和匈牙利迅速批准芬蘭和瑞典加入北約的申請。

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貝爾伯克周一在與芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）出席聯合新聞發布會時表示：“最近幾個月，我對所有北約成員國，特別是尚未批准（申請）的兩個成員國明確表示，迅速批准不僅符合聯盟精神，而且將使我們這個聯盟更加強大。”

哈維斯托指出：“關於加入北約，我們正在等待匈牙利和土耳其的最後兩份批准書”。他補充說，希望滿足“土耳其提出的所有這些條件”將導致“一個非常迅速的批准過程”。哈維斯托表示，希望芬蘭和瑞典都能在今年夏天中旬成為北約成員，並補充說“（俄烏）衝突離我們不遠”。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭去年5月宣布申請加入北約，各自放棄維持了數十年乃至上百年的中立防務立場。據芬蘭廣播公司11日報導， 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，相信芬蘭和瑞典將在7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會上成為北約成員。

尼尼斯托直言，如果芬蘭屆時仍未成為北約成員，這種情況會讓人懷疑為什麼以後仍有可能加入該聯盟。尼尼斯托說，若在這一日期之後仍推遲加入北約會讓人感覺“延長了問題”。他告訴當地媒體稱：“這個（冗長的過程）已經成為北約的一個問題。它也讓成員國感到驚訝。”

尼尼斯托談到：“美國和土耳其之間的雙邊會談可能有助於推動事情發展”。在回應目前有關芬蘭和瑞典在不同時期加入該聯盟的辯論時，尼尼斯托說，芬蘭必須與瑞典保持“相互理解”。他補充說，目標是讓兩國一起迅速加入北約。上周五，芬蘭議會多黨團領導人同意，儘管匈牙利和土耳其尚未批准芬蘭的入盟申請，但該國議會可以推進加入北約的相關立法。

此外，據慕尼黑安全會議稱，芬蘭和瑞典已被選為今年的克萊斯特獎（Ewald von Kleist Award）得主，該會議自2009年起向“對國際理解和衝突解決作出傑出貢獻的安全政治領域的主要人物”頒發這一獎項。根據慕尼黑安全會議周一發表的聲明，這兩個北歐國家之所以被選中，是因為“他們為應對俄羅斯的侵略戰爭而申請加入北約的歷史性決定”。

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