德外長呼籲土匈兩國迅速批准芬蘭和瑞典加入北約

德國/土耳其/北約

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）2月13日在訪問芬蘭首都赫爾辛基時呼籲，土耳其和匈牙利迅速批准芬蘭和瑞典加入北約的申請。

廣告 繼續瀏覽後續

貝爾伯克周一在與芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）出席聯合新聞發布會時表示：“最近幾個月，我對所有北約成員國，特別是尚未批准（申請）的兩個成員國明確表示，迅速批准不僅符合聯盟精神，而且將使我們這個聯盟更加強大。”

哈維斯托指出：“關於加入北約，我們正在等待匈牙利和土耳其的最後兩份批准書”。他補充說，希望滿足“土耳其提出的所有這些條件”將導致“一個非常迅速的批准過程”。哈維斯托表示，希望芬蘭和瑞典都能在今年夏天中旬成為北約成員，並補充說“（俄烏）衝突離我們不遠”。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭去年5月宣布申請加入北約，各自放棄維持了數十年乃至上百年的中立防務立場。據芬蘭廣播公司11日報導， 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，相信芬蘭和瑞典將在7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會上成為北約成員。

尼尼斯托直言，如果芬蘭屆時仍未成為北約成員，這種情況會讓人懷疑為什麼以後仍有可能加入該聯盟。尼尼斯托說，若在這一日期之後仍推遲加入北約會讓人感覺“延長了問題”。他告訴當地媒體稱：“這個（冗長的過程）已經成為北約的一個問題。它也讓成員國感到驚訝。”

尼尼斯托談到：“美國和土耳其之間的雙邊會談可能有助於推動事情發展”。在回應目前有關芬蘭和瑞典在不同時期加入該聯盟的辯論時，尼尼斯托說，芬蘭必須與瑞典保持“相互理解”。他補充說，目標是讓兩國一起迅速加入北約。上周五，芬蘭議會多黨團領導人同意，儘管匈牙利和土耳其尚未批准芬蘭的入盟申請，但該國議會可以推進加入北約的相關立法。

此外，據慕尼黑安全會議稱，芬蘭和瑞典已被選為今年的克萊斯特獎（Ewald von Kleist Award）得主，該會議自2009年起向“對國際理解和衝突解決作出傑出貢獻的安全政治領域的主要人物”頒發這一獎項。根據慕尼黑安全會議周一發表的聲明，這兩個北歐國家之所以被選中，是因為“他們為應對俄羅斯的侵略戰爭而申請加入北約的歷史性決定”。