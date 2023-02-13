法國陸軍參謀長警告：瓦格納集團是個“厲害的對手”

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法新社報道，法國陸軍參謀長周一警告說，在好幾個非洲國家和烏克蘭前線都有部署的俄羅斯僱傭兵瓦格納集團是一個不計損失的“厲害的對手”。

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法國陸軍參謀長皮埃爾·席爾（Pierre Schill）將軍在與國防記者協會(AJD)會面時說，“看看瓦格納的民兵，看看他們正在進行的力量展示……，它們向我們傳達了這樣一個信息：當我們不得不在其他地方面對這些民兵時，他們為了實現他們的目標，是能夠付出非常昂貴的生命代價的，這是一個厲害的對手。”

法新社表示，最近幾個月，瓦格納確立了自己作為俄羅斯軍隊在烏克蘭的主要輔助力量的地位，特別是在東部城鎮巴赫穆特（Bakhmout）戰役的前線。周日，瓦格納的領導人Evguéni Prigojine聲稱，已經佔領了頓涅茨克地區巴赫穆特這個城市附近的一個地方。

1月初，美國將瓦格納集團列為國際犯罪組織，美國尤其譴責瓦格納在烏克蘭的暴行和其大規模徵召監獄犯人的行徑。

上周，瓦格納宣布將停止招募監獄犯人，但瓦格納以將士兵用作炮灰並能夠承受非常慘重的傷亡而聞名。

根據法國席爾將軍的說法，瓦格納與世界上其他私營公司一樣，在所謂的“混合型”衝突的背景下“發展”。在“混合型”衝突里，經典的軍事對抗和網絡戰、信息戰或心理戰結合使用。

席爾將軍還表示，“私營軍事公司不都一樣，瓦格納背後有一定程度的國家支持。”他還說，“瓦格納正努力以某種方式在克里姆林宮獲得一席之地，它不惜付出巨大的代價。瓦格納對我們構成問題，並告訴我們它是一個厲害的對手。”