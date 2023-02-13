蘇納克：英國已準備好防範間諜氣球事件

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據英國廣播公司（BBC）報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）2月12日在受訪時表示，政府將“不惜一切代價”保持英國免受間諜氣球的影響。蘇納克說：“我們有一種叫做快速反應警戒部隊的東西，它涉及到颱風戰機，這些戰機保持24/7的準備狀態，以警戒我們的空域，這非常重要。”

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英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）此前表示，在本月早些時候一個疑似中國高空監視氣球侵入美國領空後，英國將審查在這方面的安全問題。本·華萊士在周日晚間向《每日電訊報》表示：“英國和她的盟國將審查這些空域入侵對我們的安全意味着什麼”。他指出：“這一發展是全球威脅情況如何向惡化方向發展的另一個跡象。”

英國運輸大臣霍爾登（Richard Holden）周一在接受天空新聞台採訪時將中國描述為“一個敵對國家”，並表示英國在與該政權打交道時需要“真正堅定”。當被問及間諜氣球是否已經飛躍過英國領空時，他說：“這是有可能的。也有可能，而且我認為很有可能會有來自中國政府的人試圖作為一個敵對國家行事”。霍爾登稱：“我們看到了俄羅斯在英國這裡發生的索爾茲伯里投毒事件和他們採取的其他行動。”

蘇納克稍後在受訪時強調：“我想讓人們知道，我們將不惜一切代價來維護國家安全”。蘇納克說：“我們有一種叫做快速反應警戒部隊的東西，它涉及到颱風戰機，這些戰機保持24/7的準備狀態，以警戒我們的空域，這非常重要。”

蘇納克說：“我顯然不能詳細評論國家安全事務，但我們與我們的盟友不斷保持聯繫——正如我所說，我們將不惜一切代價保持國家安全”。當被問及他是否知道有任何氣球已經進入過英國領空時，蘇納克重申，他不會對國家安全事務發表評論。但他說，英國“與我們的盟友保持聯繫，並將確保國家始終受到保護”。

唐寧街10號稱，英國已經“做好了充分準備”，以應對英國空域的安全威脅，並對威脅進行“逐案”判斷。報導指，首相的官方發言人表示，作為正在進行的安全審查更新的一部分，英國對中國的方法將被審查。該發言人稱：“中國對我們的價值觀和利益構成了系統性挑戰”，“你們會知道我們正在更新《綜合審查》，它將考慮到我們看到的一些不斷變化的挑戰”。

在野的英國工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）向天空新聞台表示：“國家安全必須是絕對的首要任務”。她說：“我們必須保持警惕，並確保我們的軍事部門和我們的安全部門有他們所需的支持來完成任務。”