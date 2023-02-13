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【視頻】美國再擊落另一飛越其領空的高空“飛行物”

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Printed balloons with Chinese flag are placed on U.S. flag in the shape of U.S. map outline, in this illustration taken February 5, 2023.
Printed balloons with Chinese flag are placed on U.S. flag in the shape of U.S. map outline, in this illustration taken February 5, 2023. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 林蘭
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美國軍方宣布周日(2月12日)再次擊落了另一個高空飛行 物，這次是在靠近美國和加拿大邊界的密歇根湖上空。報道指這是三天內美國在本國和鄰國加拿大領空擊落的第三個 "飛行物"，也是不到10天內發現的第四個飛行物。在中國方面，中國外交部發言人汪文斌周一（2月13日）在例行記者會上說，自2022年初以來，美國的高空氣球已經非法飛越中國領空10餘次。

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A printed balloon with Chinese flag is placed on a U.S. flag in the shape of U.S. map outline, in this illustration taken February 5, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
A printed balloon with Chinese flag is placed on a U.S. flag in the shape of U.S. map outline, in this illustration taken February 5, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration REUTERS - DADO RUVIC

 

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