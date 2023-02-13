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【視頻】美國再擊落另一飛越其領空的高空“飛行物”

Printed balloons with Chinese flag are placed on U.S. flag in the shape of U.S. map outline, in this illustration taken February 5, 2023. REUTERS - DADO RUVIC

作者： 林蘭 1 分鐘

美國軍方宣布周日(2月12日)再次擊落了另一個高空飛行 物，這次是在靠近美國和加拿大邊界的密歇根湖上空。報道指這是三天內美國在本國和鄰國加拿大領空擊落的第三個 "飛行物"，也是不到10天內發現的第四個飛行物。在中國方面，中國外交部發言人汪文斌周一（2月13日）在例行記者會上說，自2022年初以來，美國的高空氣球已經非法飛越中國領空10餘次。