米利：俄羅斯現在是全球賤民，在戰略、行動和戰術上都輸了

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2月14日，第九次烏克蘭國防聯絡小組會議在比利時首都布魯塞爾舉行。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）代表美方出席會議，並參加了會後的新聞發布會。米利當天向媒體表示，隨着俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿一周年，俄方“在戰略上、行動上和戰術上都輸了”。奧斯汀指出，烏克蘭預計將在春季對被俄羅斯佔領的領土發動反攻。

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奧斯汀在新聞發布會上向媒體表示：“下周，世界將紀念一個嚴峻的里程碑。俄羅斯入侵其和平鄰國烏克蘭已經一年了，我們的心與所有為保衛國家、主權和同胞而戰的烏克蘭士兵的家屬同在。我們與烏克蘭平民一起哀悼，他們在俄羅斯蓄意攻擊平民目標時失去的孩子、父母和親人。”

奧斯汀說：“俄羅斯給烏克蘭造成了一年的悲劇和恐怖，但烏克蘭人民鼓舞了全世界。我們深深欽佩烏克蘭人民的韌性和他們捍衛自己領土、主權和自由的決心。而心懷善意的國家已經團結起來，拒絕普京對一個混亂世界的設想，在這個世界上，暴君可以踐踏邊界，征服他們的和平鄰居，破壞戰爭規則。這正是這個聯絡小組所代表的。我們一起明確表示，我們將長期支持烏克蘭的自衛，並且我們將以此刻所需要的緊迫感來行動。”

奧斯汀介紹稱：“在今天的聯絡小組會議上，我們再次與我們寶貴的盟友和夥伴一起，確保烏克蘭在需要的時候擁有其所需要的東西，我們繼續共同努力，為烏克蘭提供全面的關鍵作戰能力，而不僅僅是裝備。這就是為什麼我們討論將我們的捐贈同步到一個綜合培訓計畫中，你們可以看到我們的協調和我們的共同努力對滿足烏克蘭對裝甲（部隊）的需求的重要性。”

奧斯汀說：“在這個聯絡小組的成員中，我們為烏克蘭的保衛者提供了超過八個戰鬥旅。這包括來自美國的‘斯特瑞克’裝甲車和‘布雷德利’戰車以及‘艾布拉姆斯’坦克的重大貢獻。它包括英國捐贈的‘挑戰者’坦克和加拿大上個月宣布的‘參議員’裝甲運兵車的貢獻。它還包括美國、荷蘭和捷克正在交付的翻新的T-72坦克，以及波蘭最新捐贈的T-72坦克，它還包括來自德國、波蘭、加拿大、葡萄牙、西班牙、挪威、丹麥和荷蘭在豹式主戰坦克方面的重要步驟。”

奧斯汀補充說：“我們今天還聽到了關於新的重大防空捐助的消息。這包括意大利和法國，他們聯合宣布將向烏克蘭提供SAMP/T防空系統，法國還宣布將與澳大利亞合作，加大155毫米火炮彈藥的生產，以支持烏克蘭。最後，讓我也感謝挪威，挪威剛剛宣布，其將在未來五年向烏克蘭提供75億歐元的軍事和民事援助。這是一個非常重大的承諾。”

奧斯汀提及：“一年前，普京認為烏克蘭是一個容易的目標。普京認為基輔會輕易淪陷。而普京認為世界會袖手旁觀。但克里姆林宮在每個方面都錯了。在過去的一年裡，烏克蘭的士兵為他們的國家英勇戰鬥。烏克蘭人民在面對俄羅斯的殘酷行為時表現出了極大的勇氣。善意的國家已經團結起來，捍衛一個負有規則和權力的開放秩序。”

奧斯汀說：“我們共同尋求一個和平解決爭端、尊重主權、尊重邊界和保護平民的世界。這些都是本聯絡小組的價值觀。我們團結一致，支持烏克蘭爭取自由的鬥爭。而且，只要需要，我們就會團結一致，堅定不移地站在一起，無論要花費多長時間。”

隨後，奧斯汀在答記者問環節中還提到，“我們在過去幾個月看到的是一個互有爭鬥的戰場，我們看到在巴赫穆特地區有很多活動，這是俄羅斯集中了大部分力量的地方。我們看到俄羅斯在戰場上引入了一些新的部隊。這些部隊中的許多人訓練不足，裝備不全。因此，他們的傷亡率真的非常高。”

奧斯汀說：“烏克蘭想要做的是，在第一個可能的時刻，建立或創造勢頭，並在戰場上建立繼續對其有利的條件。因此，我們預計看到他們在春天的某個時候發動攻勢。正因如此，我們，烏克蘭國防聯絡小組的所有夥伴，一直在努力工作，以確保烏克蘭擁有裝甲能力、火力和持續能力，能夠有效地在戰場上創造他們想要創造的效果。因此，我們相信會有一個機會窗口，讓他們發揮主動性，然後改變或繼續在這裡的戰場上創造合適的條件。”

此外，米利向媒體表示：“我們即將迎來俄羅斯非法入侵一個主權國家——烏克蘭這個主權國家的一周年。我想感謝今天在座的代表54個國家的國防部長和國防參謀長，他們繼續參加這個小組會議。這些領導人在過去一年的行動作出了重大貢獻，在戰場上產生了真正的效果。他們共同展示了對烏克蘭防禦的堅定承諾。”

米利指出：“10天後將是俄羅斯殘酷、非法和完全無端地入侵烏克蘭這一主權國家的一周年。正如（奧斯汀）防長剛剛指出的那樣，普京認為他可以迅速擊敗烏克蘭，分裂北約聯盟，並不受懲罰地採取行動。他錯了。烏克蘭仍然是自由的。他們仍然是獨立的。北約和這個聯盟從未如此強大。而俄羅斯現在是一個全球的賤民。世界仍然被烏克蘭的勇敢和堅韌所鼓舞。”

米利說：“簡而言之，俄羅斯已經輸了。他們在戰略上、行動上和戰術上都輸了。而且他們正在戰場上付出巨大的代價。但是，在普京結束其選擇的戰爭之前，國際社會將繼續支持烏克蘭，提供他所需要的裝備和能力來保衛自己。通過這個小組，我們正在集體支持烏克蘭捍衛其領土、保護其公民和解放其佔領區的能力。”

米利強調：“面對俄羅斯的野蠻入侵，烏克蘭人仍然堅韌不拔。烏克蘭民族為了一個單一的目的而團結起來，將俄羅斯軍隊從他們的領土上驅逐出去，並保衛自己。對烏克蘭來說，這不是一場侵略的戰爭。它是一場防禦性的戰爭。對俄羅斯來說，這是一場侵略的戰爭。俄軍正在為他們的侵略戰爭付出巨大的代價。而現在，他們不惜將應徵入伍的士兵和俘虜立即送入死地。”

米利說：“最近幾個月，今天聚集在這裡的這些國家承諾提供大量的戰場能力、坦克、防空和彈藥。11個國家已經承諾提供坦克。22個國家承諾提供步兵戰車。16個國家承諾提供火炮和彈藥，還有9個國家認捐了防空火炮。該小組集中精力，專註於交付所承諾的能力，並有效地提供培訓、備件、維持和後勤服務，以充分使用這些系統。訓練、維護和維持烏克蘭仍然是烏克蘭獲勝的關鍵。”

米利指出：“在這場戰爭中，烏克蘭在如何整合各種能力以適應這個戰場不斷變化的動態方面表現出令人難以置信的機智。烏克蘭人將牢不可破的意志與創新戰術相結合，並賦予他們的領導人解放自己國家的權力。相比之下，俄羅斯正在發動一場非常昂貴的消耗戰，而烏克蘭正在有效地利用他們的不對稱優勢來保衛自己。而他們最重要的不對稱優勢是勇氣、韌性和戰術技巧。”

米利坦言：“這場戰爭是極其動態的。而今天的烏克蘭正在一邊戰鬥，一邊訓練和發展未來的行動。烏克蘭將把最近承諾的裝甲車、步兵戰車和坦克與火力相結合，以達到同步地面機動的效果。雖然俄羅斯發動這場戰爭的時間太長了，但他們不會長過烏克蘭人民，也不會長過今天開會的這群盟友和夥伴（對烏克蘭的支持）。”

米利說：“正如我們的政治領導人所說，美國和盟友的目的非常簡單。它是為了維護基於規則的國際秩序，在這個秩序中拒絕大國、強國、有權勢的國家可以攻擊其他小國的想法，邊界不應僅僅通過使用侵略性的軍事力量來改變。這是第二次世界大戰結束時聯合國的基本創立原則。”

米利強調：“烏克蘭並不孤單。54個國家今天舉行會議，以確保烏克蘭能夠捍衛自己和指導國際行為的原則。而這些原則將得到維護。我們將保持一個統一的聯盟。我們將繼續維護主權和自由的價值觀。而且，我們將繼續支持烏克蘭。”