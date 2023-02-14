習近平稱讚中國和伊朗在“複雜”的世界中“團結互助”

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中國國家主席習近平周二在歡迎伊朗總統萊西訪問北京時讚揚中國和伊朗在“複雜”的世界中“團結互助”。

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法新社報道，中國國家主席習近平周二在歡迎伊朗總統萊西訪問北京時讚揚中國和伊朗在“複雜”的世界中“團結互助”。

伊朗總統萊西此次對中國的訪問是20多年來伊朗總統首次對中國進行國事訪問。此次訪問為期三天。

陪同伊朗總統萊西訪問中國的，是一個龐大的經濟和商業代表團，習近平在位於天安門廣場的人民大會堂前鋪設紅地毯歡迎伊朗總統。

兩位元首在聽完國歌後，在軍樂聲中檢閱了中國儀仗隊。

根據中央電視台，習近平對伊朗總統萊西說：“面對世界、時代和歷史變遷帶來的複雜形勢，中國和伊朗相互支持，團結互助併合作。”

法新社表示，中國和伊朗這兩個國家都面臨著西方的壓力，尤其是由於他們在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的立場。另外，伊朗已經因為其核計畫而受到美國的制裁。

伊朗是向俄羅斯提供支持的主要大國之一，自2022年2月下旬俄羅斯開始對烏克蘭發動軍事進攻以來，俄羅斯面臨著越來越大的外交孤立。

西方國家尤其指責伊朗向莫斯科提供武裝軍用無人機來對付烏克蘭，但德黑蘭對此予以否認。