中美關係緊張之際 王毅低調到訪巴黎

法國/中國

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍今天2月15日周三中午在巴黎愛麗舍宮會見中國最高外交負責人王毅，討論烏克蘭戰爭和氣候危機方面的合作，此時中美之間的緊張關係因氣球事件加劇。

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據愛麗舍宮周二表示，這是法國總統馬克龍與中國國家主席習近平在去年11月15日巴厘島G20峰會期間會面的後續。（今天）的會見“將使關於烏克蘭戰爭及其後果的討論得以繼續”。

在去年11月巴厘島G20峰會期間，埃馬紐埃爾-馬克龍曾要求習近平試圖說服俄羅斯總統弗拉基米爾-普京回到"談判桌"。法新社說，在“俄羅斯近一年前入侵烏克蘭以來，習近平一直沒有譴責俄羅斯對其鄰國的侵略。

此外，在巴厘島G20峰會期間，法中峰會還討論了法國總統在2023年初訪問中國的"原則"。雖然還沒有確定日期，但今天周三愛麗舍宮的會議上可能會討論這樣一次旅行的準備工作。

法國總統府表示，"這也將是一個法國與中國合作應對全球挑戰的問題，其中最重要的挑戰是氣候、生物多樣性和轉型融資"，特別考慮到馬克龍將於3月初在加蓬共同主持森林問題峰會，以及他將於6月在法國主持的"新全球金融協定峰會"。

王毅在12點受到法國總統馬克龍的接見，然後當晚他將與法國外交部長凱瑟琳-科隆納舉行會談。

王毅還將在本周末出席慕尼黑安全會議。預計馬克龍和美國副總統哈里斯也將出席該會議。

王毅這次訪問的時機是中美和解的嘗試因2月4日中國氣球飛越美國被華盛頓擊落而陷入停頓。儘管中國否認，但華盛頓指責北京的氣球從事間諜活動。

法新社指出，馬克龍在去年12月初訪問美國期間，曾與美國總統拜登一致承諾，兩國將"協調"應對"中國帶來的挑戰"。