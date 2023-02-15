加拿大限制對與“風險”國家有關人員的科研資助

加拿大/科技/政治

加拿大政府2月14日宣布，出於國家安全考慮，將拒絕來自構成“風險”國家的研究人員對“敏感”領域的研究撥款申請。加拿大政府的聲明稱，如果其中一名研究人員的大學或研究機構隸屬於“對我們的國家安全構成風險的外國國家行為者”，那麼“敏感領域”的撥款申請將被拒絕。

廣告 繼續瀏覽後續

加拿大創新、科學和工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）、衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）和公共安全部長門蒂西諾（Marco Mendicino）周二聯名發表聲明稱：“我們的政府非常認真地對待其保護加拿大研究的責任。加拿大的先進研究生態系統處於全球發現的最前沿，但它也可能成為對我們國家安全構成威脅的外國國家行為者的一個有吸引力的目標。我們在保護加拿大的研究生態系統方面取得了巨大的進展，但隨着威脅環境的不斷演變，需要採取進一步的行動。”

聲明指，“作為確保加拿大研究安全的另一個關鍵步驟”，商鵬飛和杜克羅要求加拿大創新基金會、加拿大社會科學與人文科學研究委員會、加拿大自然科學與工程研究委員會以及加拿大衛生研究院，這些該國的聯邦研究資助機構採取進一步加強國家安全的措施。

聲明稱：“如果從事項目的任何研究人員隸屬於與對我國國家安全構成風險的外國國家行為者的軍事、國防或國家安全實體有關的大學、研究機構或實驗室，則涉及在敏感研究領域開展研究的資助申請不會得到資助。這項強化的政策將迅速實施，並與我們的部門、加拿大國家安全機構和研究界密切磋商。”

聲明表示：“這項新行動是加拿大政府為保護我們的國家、我們的機構和我們的知識產權而採取的許多重大步驟之一。這包括與加拿大政府-大學工作組協商制定的指導方針，以支持對研究安全的潛在風險進行盡職調查，以及建立一個研究安全中心，直接向研究機構提供建議和指導。”

上述三位部長還向加拿大大學協會和加拿大U15大學聯盟——該國頂尖研究型大學致信，“敦促他們對所有的研究夥伴關係，特別是涉及敏感研究領域的夥伴關係遵循類似的準則”。三位部長稱：“我們將與我們的大學部門同事密切合作，以確保這些額外的步驟得到有效實施”。他們強調：“保護加拿大的研究是我們的首要任務”。

據悉，聲明中沒有給出所謂“敏感”領域包含的內容或“風險”國家的名單。加拿大《環球郵報》上月報導稱，自2005年以來，有50所加拿大大學與中國軍方進行了廣泛的研究合作。這一消息見報後，商鵬飛向加拿大議會承諾，政府將制定新的有關科研的國家安全規則。

商鵬飛當時表示：“我很不高興，這是不可接受的”。他稱：“當涉及到加強加拿大的研究安全時，我希望提出更多的要求，我們需要確保敏感的研究和知識產權得到充分的保護......所以很快就會有新的指導方針發布。”