如果瑞典不能同時加入，芬蘭準備單獨加入北約

芬蘭

沒有瑞典，芬蘭準備單獨加入北約。芬蘭4月2日要舉行立法選舉。只要芬蘭加入的北約的申請被批准，芬蘭這一屆的議員們就想在立法選舉之前就表決通過法案，讓芬蘭成為北約成員國。

廣告 繼續瀏覽後續

在檯面上，芬蘭一直希望和鄰國瑞典同時加入北約。芬蘭和瑞典在去年5月18日一起提交了加入北約的申請。另外還有安全因素：赫爾辛基和斯德哥爾摩認為他們同時加入北約，從地區安保的角度來看，效果更好。但是安卡拉不批准瑞典加入北約的申請，所以芬蘭就要做好單獨加入北約的準備。

昨天2月14日，芬蘭議會外事委員會的議員們去斯德哥爾摩向他們的瑞典同行報告， 一旦北約30個成員國批准了芬蘭加入北約的文件，芬蘭議會就會馬上投票表決，通過加入北約的立法。現在已經有28個北約成員國批准了芬蘭的申請，只剩下土耳其和匈牙利還沒有批准。

北約這邊，秘書長斯托爾滕貝格在布魯塞爾表示，現在最關鍵的是芬蘭和瑞典加入北約的申請儘快通過，而不是兩個國家的申請要不要同時通過。

而星期三，斯托爾滕貝格出人意料地宣布前往土耳其對當地發生的地震表示慰問， 同時他要土耳其總統埃爾多安同時批准芬蘭和瑞典兩國的入北約申請。不過最後是要由土耳其來決定到底是批准兩國的申請還是只批准一個國家的申請。斯托爾滕貝格說，重要的是芬蘭和瑞典很快就會成為北約成員國，他會在這個問題上施加壓力。土耳其要瑞典向安卡拉交出被安卡拉懷疑為恐怖主義人士的名單上的人。而瑞典總理表示與土耳其的談判陷入僵局。