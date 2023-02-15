日本擬放寬武器使用規定 應對外來氣球

日本/中國/氣球

日本媒體周三報道，日本正在考慮修改處理非法進入其領空的飛行物的程序，以使其更容易被摧毀。

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據共同社說，日本政府在自民黨2月15日召開的國防小組等聯席會議上透露，有方案提出，將目前限於正當防衛和緊急避難情況下的武器使用，放寬至為確保空中航路安全也可使用。

據日本防衛省透露，2019年11月，在鹿兒島縣、2020年6月在宮城縣、2021年9月在青森縣上空，發現據推測是中國偵察氣球的物體。日本防衛省在一份聲明中說：“外國無人偵察氣球和其他手段侵犯領空的行為是完全不可接受的”。

日本主要執政黨自民黨的安全主管和前國防部長小野寺五典（Itsunori Onodera）周三說："我認為，氣球案例引起了人們對日本國防的一個巨大潛在缺陷的關注。

日本政府此前只設想應對載人飛機使用武器，但由於軍事領域無人機的使用日益頻繁，日本政府認為有必要放寬條件。

日本《自衛隊法》第84條規定，若外國飛機闖入領空，自衛隊“可採取必要措施使其着陸或將其驅逐出領空”。

日本上周說，鑒於2月初中國的氣球在飛過美國領土後被美國擊落，日本正在審查一系列涉及不明飛行物的事件，華盛頓稱，該氣球配備了監視設備。

美國發生間諜氣球事件之後，美國軍方調整了雷達設置，以探測更小、更慢的物體，並發現了另外三個不明飛行物，美國總統喬-拜登和加拿大總理特魯多分別下令將其擊落：一個在阿拉斯加上空，一個在加拿大上空，第三個在密歇根州休倫湖上空。

白宮發言人星期二說，目前"沒有跡象"表明這三架飛行器也來自中國或具有間諜功能。

此外，共同社說，日本首相岸田文雄2月15日就推測為中國無人偵察氣球的飛行物曾飛至日本一事表示，“已通過外交渠道，向中國政府強烈要求不要發生類似事態”。