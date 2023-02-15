歐盟將成立工作組，研究利用被凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

現任歐盟輪值主席國瑞典2月14日宣布，在該國的領導下，將成立一個歐盟工作組，研究如何利用被凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭。瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）指出，“原則上，這一點很明確：俄羅斯必須為烏克蘭的重建出資。同時，這也帶來了困難的問題。這必須按照歐盟和國際法進行，目前還沒有直接的模式。”

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瑞典政府周二通過聲明介紹稱，“該工作組將對應歐盟國家元首和政府首腦參加的歐洲理事會最新會議而成立。工作組將對使用被凍結的俄羅斯資產的可能性進行法律、金融、經濟和政治分析。”

據悉，歐盟成員國政府常駐歐盟代表委員會將於15日對該工作組的職權範圍作出決定。該工作組將由瑞典國家貿易署總幹事安利德(Anders Ahnlid) 擔任主席。瑞典方面表示，“部分準備工作將涉及更清楚地了解俄羅斯國有資產的位置及其總價值。這項工作將在與歐盟委員會領導的凍結和扣押工作組的緊密合作下進行。”

近日，波蘭和波羅的海三國敦促歐盟“儘快”為重建烏克蘭而努力扣押被凍結的俄羅斯國有資產。在月初的歐盟-烏克蘭峰會召開前，上述四國首腦表示：“為了在這個問題上對烏克蘭具有可信度”，歐盟必須超越重申過去的承諾，“加快我們目前在理事會的工作”。

波蘭和波羅的海三國希望西方政府利用俄羅斯被凍結的央行儲備來幫助烏克蘭的國內流離失所者，並開始重建該國。上述四國領導人在一份寫給歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾和瑞典首相剋里斯特松的信中強調：“這些被凍結的資產必須儘快使用；我們不能等到戰爭結束和簽署和平協議時再使用。”

信中稱，被凍結的資產應被用於“支付俄羅斯侵略烏克蘭的費用，包括支持烏克蘭國內流離失所者，以及有利於烏克蘭未來的重建”。歐盟流傳的估計顯示，俄羅斯中央銀行在海外被凍結的資產可能高達3000億美元，其中多達338億歐元可能位於歐盟境內。

去年11月，馮德萊恩在一次講話中提及“我們已經凍結了3000億歐元的俄羅斯中央銀行儲備，我們已經凍結了190億歐元的俄羅斯寡頭的錢”。

馮德萊恩當時提議，“在短期內，我們可以與我們的合作夥伴創建一個架構來管理這些資金並進行投資。然後，我們將把收益用於烏克蘭”。但波蘭和波羅的海四國總理則呼籲，“所有（被凍結的俄羅斯）資產都應該用於支付俄羅斯侵略烏克蘭的費用。”

在大西洋另一邊，美國司法部長加蘭2月3日與烏克蘭總檢察長科斯廷在華盛頓會面，期間加蘭宣布將把從俄羅斯寡頭那裡沒收的資金首次轉交給烏克蘭，用於進一步援助該國。

美國總統拜登去年年底簽署的2023財年綜合撥款法案中的條款包括授權司法部將沒收的特定資產移交給國務院，允許國務卿使用這些被沒收的財產，“向烏克蘭提供援助，以補救俄羅斯對烏克蘭的侵略造成的傷害”。