英國國防大臣：97%的俄軍在烏克蘭

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英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）表示，普京將97%的俄軍都壓在烏克蘭...

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北約防長2月15日在布魯塞爾舉行第九次烏克蘭國防聯絡小組會議進入第二天，西方盟友繼續討論如何加強烏克蘭對俄羅斯軍隊的防禦。

英國國防大臣本-華萊士在參加北約會談前對BBC說，俄羅斯未能"衝破"烏克蘭的防禦，其97%的軍隊估計都在烏克蘭。

華萊士還說，英國短期內不會向烏克蘭派遣戰鬥機。他表示，目前的重點是確保基輔的長期復原力。

烏克蘭國防部長奧列克西-雷茲尼科夫昨晚在推特上說，他預計坦克將是今天北約盟國之間的一個主要討論點。

彈藥也是會談的主要內容。我們簡短地聽取了北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格的發言。他快速介紹了聯盟將討論的內容--包括國防開支計畫和增加軍備和彈藥的生產。

另據《基輔獨立報》（kyivindependent）說，烏克蘭國防情報局局長基里洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）早些時候在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，目前約有32.6萬名俄羅斯士兵在烏克蘭作戰。

英國《金融時報》2月13日援引北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格的話說，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京已經在烏克蘭開始了新的進攻行動，"又派來了成千上萬的軍隊"。

他說，“很明顯，我們正處於後勤保障的競賽中。彈藥等關鍵能力......必須在俄羅斯能夠在戰場上奪取主動權之前到達烏克蘭"。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書奧列克西-達尼洛夫（Oleksiy Danilov）2月11日說，俄羅斯已經開始在烏克蘭東部發動主要攻勢，但它在這方面面臨"大問題"。他補充說，“他們計畫的攻勢正在逐步進行。但這不是他們預期的那種”。

烏克蘭的情報部門在2月2日警告說，俄羅斯正在重新部署更多的突擊隊和軍事裝備，以便在3月前發動奪取頓涅茨克州和盧甘斯克州的"大規模攻勢"。