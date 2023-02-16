法國：與中國“重新建立聯繫”的時機已經到來

中國/法國/中法關係

2023年2月15日，中國最高外交官王毅在巴黎受到法國外交和歐洲事務部長凱瑟琳·科隆納的歡迎。

法國周四認為，與中國“重新建立聯繫”的時機已經到來，以便說服北京為烏克蘭的和平“做出貢獻”。此前，因新冠疫情以及外交緊張局勢，法國和中國的關係有所變冷。

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法新社報道，在與中國外交負責人王毅在巴黎進行了兩天的會談後，法國總統府愛麗舍宮證實，確實“正在準備”法國總統馬克龍於“第一季度”訪華。周三，法國總統親自會見了王毅。

法國總統府對媒體說，“現在真的是與中國當局重新建立聯繫的時候了。”法國總統府明確指出，它希望“重振”那些雙邊項目，並就氣候危機或烏克蘭衝突等全球挑戰進行對話。

法國總統的一名顧問說，雙邊關係的這一復蘇是和中國結束新冠清零政策相聯繫的。這名顧問還說，“我們已經三年沒有與中國當局直接接觸了”，“許多主題”必須“面對面的討論”。

法新社指出，中國與歐盟之間的關係在2021年變得緊張，當時，歐洲實施制裁以抗議中國當局鎮壓維吾爾族穆斯林少數民族。作為報復，北京對歐洲議員進行了制裁。法國承認在這個問題上將保持現狀，並聲稱已經“非常明確”地向王毅提出了人權問題。愛麗舍宮表示，“我們接受中國現在的樣子”、“這一持續了十多年的關閉軌跡”不應該“阻止我們繼續保持聯繫”。

在雙邊關係方面，法國政府希望在中國市場的准入上能夠有“重新的平衡”，特別是在航空領域和農業。

另外，馬克龍仍然希望說服中國向俄羅斯施加壓力，“為解決烏克蘭衝突做出貢獻”。