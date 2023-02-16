看：走向神壇的金正恩愛女

朝鮮金正恩女兒

朝鮮領導人金正恩的愛女Kim Ju Ae （金主愛）在閱兵式上2023年2月9日平壤

金正恩的愛女Ju Ae（音譯主愛）年僅10歲，已數次高調亮相。最近一次她在父親身邊檢閱軍隊，吸足了外界的目光，超過了那些掛滿勳章的將軍和洲際彈道導彈。有評論指出金家王朝第四代公主正在走上神壇。

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法新社回顧了一下這位朝鮮公主的已知情況：

她是誰？

多年來，朝鮮國家媒體從未提及金正恩的孩子，儘管韓國情報機構說金正恩與妻子李雪主育有三個孩子，年齡現在大約13歲、10歲、6歲。

此前，對金正恩這個女兒的唯一確認，來自前美國籃球明星丹尼斯-羅德曼 （Dennis Rodman），他聲稱在2013年訪問朝鮮時，見到了金正恩的一個小女兒，名叫“主愛”。

後來，在三個月前的2022年12月，在朝鮮試射最強大的洲際彈道導彈時，金正恩帶着愛女出現了。

儘管朝鮮從未正式確認她的名字，但情報機構和首爾的分析人員認為，她就是金正恩第二個孩子金主愛（Ju Ae）。

她是金正恩的繼承人嗎？

專家們說，看起來確實如此。

朝鮮國家媒體稱，她是金正恩"心愛"和"尊敬"的女兒。她被鏡頭拍到與父親金正恩手拉手走在一起，而她的母親卻在後面跟着。

韓國世宗研究所的研究員鄭相昌（Cheong Seong-chang）指出，這表明朝鮮已經開始圍繞金主愛建立一種“個人崇拜”。

鄭相昌說，這"顯示她已被指定為事實上的繼承人，儘管她尚未擁有'繼承人'的正式地位"。

在朝鮮國家媒體的圖片中，主愛被放在中間，緊挨着她的父親，周圍都是國家高級官員。

鄭先生補充說：“這暗示着金主愛將在未來成為朝鮮軍隊的最高指揮官”。

朝鮮會接受一位女性領導人嗎？

悉尼科技大學的系主任布朗文-達爾頓（Bronwen Dalton）說，在朝鮮，婦女擔任政治領導角色，正醞釀著一種變化。

她說，朝鮮領導人為了“維持其合法性，正試圖塑造一個新版女性形象，以反映其國家近幾十年來的社會變化”。

這位朝鮮問題專家補充說，朝鮮年輕一代已經“使用手機長大，可以接觸到外國媒體的內容"，這迫使朝鮮重新調整其理想女性範本。

雖然朝鮮目前的領導層以男性為主，但也有一些女領導，包括朝鮮外務相崔善姬（Choe Son-hui）和作為政權發言人的金正恩的妹妹金與正（Kim Yo-Jong）。

達爾頓女士告訴法新社，金正恩現“主持着一個宣傳機構，圍繞女性地位打造一套新的敘述"。

但她強調稱，現在，朝鮮所有婦女的基本角色仍是對她們的“父親”金正恩的崇拜奉獻"，而金主愛正在完美地體現這一點。

有朝一日她會掌權？

專家門認為那還是未定之天。

達爾頓女士說，“指靠家庭關係和接近權力是靠不住的，這在朝鮮可能尤甚於在其他國家”。她回顧了金家王朝的一些家族成員被流放或被殺害的命運，並補充說，“女性成員也不能倖免”。

現任世界朝鮮研究所研究員和負責人的脫北者An Chan-il（安江日音譯）說，女性掌舵朝鮮目前仍然是"不可能"的情況。

他告訴法新社：現在朝鮮沒有人會接受“金正恩馬上消失、金主愛接替他的想法”。

但他補充說，在未來十年或二十年裡，如果逐漸呈現給公眾，再加上"意識形態教育"，可能會有所幫助。他還說，"朝鮮人很少問自己，誰會成為他們的領導人"。

平壤的核武庫呢？

雖然朝鮮不是一個君主制國家，但金正恩是繼他的父親金正日和祖父金日成（金家政權創始人）之後，第三個領導這個國家的同一家族成員。

而對於金氏家族而言，維護政權的最重要因素之一，就是他們的核武器與彈道導彈計畫。

首爾梨花大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）告訴法新社，"慶祝朝鮮製造出具有核能力的導彈，似乎是投射一個吸引人的兒童形象的奇怪機會"，但它們是有效的國內宣傳。

他指出：金正恩將平壤的核武庫描述為可以世代相傳的國家安全資產，同時宣稱軍隊對他的政治王朝完全忠誠。