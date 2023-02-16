美副國務卿：各國都應警告中國不要引發台海衝突

台海衝突

周三，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）回答有關中國可能侵略台灣的問題時表示，所有國家都應該警告中國不要引發台海衝突；她並告誡，北京不要以一個美國國會議員訪問台灣為借口，對台灣採取軍事行動。

廣告 繼續瀏覽後續

周三2月15日，在美國對華智庫“布魯金斯學會”的一場活動上，該學會研究員何瑞恩（Ryan Hass）向發表演說的美國副國務卿謝爾曼提問，是否認為台海終將一戰，還是認為衝突並非無法避免？

謝爾曼回答自己當然不樂見有一天無法避免衝突。她重申台灣海峽的重要戰略地位：“世界上很多人、包含美國人，都不知道全球有五成的貨運，航程中總會經過台灣海峽。”如果台海捲入戰爭，全世界都無法置身事外。

據路透社報道，謝爾曼提到：“我們希望中國不要把（美國）國會議員對台灣的訪問，當作軍事行動的借口。” 謝爾曼以俄烏戰爭為鑒，指出台海要是爆發衝突對全球的影響。烏克蘭戰爭已增加了全世界的能源和糧食不安全，並加劇了通膨壓力。

“台灣海峽的衝突也是如此”，謝爾曼說，“我敦促所有國家告訴中國，這影響到了我。這會影響到我的人民，我的國家。這不是一個好主意。”

路透社援引謝爾曼表示，即使北京正試圖調解衝突，結束俄烏戰爭來提高其全球地位，但對於中俄“無上限”的夥伴關係，以及北京對莫斯科入侵烏克蘭的支持，華盛頓感到“越來越擔憂”。她認為，中國不可能腳踏兩條船（have it both ways）。

她又說：“但我要對所有支持俄羅斯的人說，你們最終會自食惡果。” 她補充說，烏克蘭人將為俄羅斯總統普京帶來一場戰略失敗。並強調出：“這將給那些支持這種不道德的入侵行為的人帶來很多問題。”

至於美國的“一中政策”，謝爾曼則重申美國對台灣的立場並未改變，也就是反對任何一方片面改變台海現狀，並以美國的一中政策為基礎，支持台灣有自衛能力。她表示，此一立場數十年來發揮了效用，因此應繼續保持一貫。

周所周知，去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西訪問了台灣，中國解放軍便以此為由，在台灣周圍進行了大規模實彈演習，發射導彈落於日本專屬經濟區水域，引發國際譴責，並使美中關係受到衝擊。

許多美國議員後來也接連訪問了台灣。據彭博社統計，去年至少有37名美國議員訪問了台灣，數量上是10年來之最。

目前外界普遍估計，1月份接任眾議院議長的共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）今年將訪問台灣。中國外交部則就此警告稱，麥卡錫若成行將“影響中美關係，破壞台海和平穩定”，對此麥卡錫回應，中國“吩咐不了”他該去哪裡。