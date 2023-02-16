習近平將對伊朗進行國事訪問

中國/伊朗

伊朗總統易卜拉欣-萊希在歡迎儀式上與中國國家主席習近平握手2023年2月14日北京（伊朗總統網站/WANA提供）。

中國外交部2月16日在伊朗總統萊希（Ebrahim Raïssi）對中國進行三天國事訪問的最後一天宣布，中國國家主席習近平將對伊朗進行國事訪問。

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據中國外交部發表的一份聯合聲明說，習近平先生"欣然接受"伊朗總統邀請其訪問伊朗，但沒有透露他訪問的明確日期。

據法新社介紹，中國國家主席習近平上一次對伊朗進行國事訪問是在2016年1月。

作為政治和經濟夥伴，特別是因兩國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，北京和德黑蘭都面臨來自西方的壓力。此外，伊朗還因其開發核武計畫而受到美國的制裁。

在今天周四的聲明中，中國和伊朗呼籲美國解除對伊朗的制裁，稱"確保伊朗的經濟紅利"是2015年簽署的伊核協議的"一個重要部分"。

北京和德黑蘭還呼籲“充分和有效地執行該協議”，並指責“美國單方面退出”伊核協議造成了當前的緊張局勢。

法新社指出，伊朗是最近向俄羅斯提供支持的主要國家之一，自2022年2月俄羅斯開始軍事入侵烏克蘭以來，俄羅斯的外交孤立一直在加劇。

西方國家指責德黑蘭向莫斯科提供了用於攻擊烏克蘭的武裝軍事無人機，但德黑蘭對此予以否認。

周二，習近平讚揚了中國與伊朗的"團結"，並稱"面對世界、時代和歷史發展帶來的複雜局面，中國和伊朗相互支持，展現團結合作"。

據伊朗官媒IRNA報道，周三2月15日，伊朗總統阿亞圖拉萊希博士被授予了北京大學榮譽教授的頭銜。伊朗總統萊希還在北京大學發表了演講，內容包括讚頌和支持習近平的一代一路倡議。

北京於2021年與德黑蘭簽署了一項為期25年的廣泛戰略協議。這一夥伴關係涵蓋了能源、安全、基礎設施和通信等不同領域。