荷蘭半導體設備製造商ASML調查前中國僱員竊密事件

荷蘭/中國/竊密

荷蘭阿斯麥（ASML）公司表示，它正在調查該集團一名前中國僱員盜竊一項專利技術機密信息事件。同時補充說，這一泄漏對其業務"不重要"。

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全球頂級半導體設備製造商，荷蘭阿斯麥公司2月15日周三發給法新社的一份聲明說：“阿斯麥最近發現一名中國僱員竊取了有關其專利技術的機密信息”，並說，這名僱員現已成為“前僱員”。

荷蘭阿斯麥公司補充說，"我們正在對此事進行調查。根據我們的初步調查結果，我們認為這個盜竊行為對我們的業務不重要"。

阿斯麥正處於華盛頓的攻勢當中，美國希望荷蘭與日本加入其對中國的出口限制，因為中國可能將芯片製造設備用於軍事目的。

阿斯麥被視為全球半導體供應鏈中的關鍵戰略參與者，是唯一製造極紫外光刻機（EUV）的公司，這些巴士大小的機器可以製造最先進的芯片。

阿斯麥的光刻機已被列入由包括美國與荷蘭在內的大約40個國家簽署的多邊協議中，該協議對軍民兩用技術的出口進行管制。

阿斯麥說：公司"可能違反了某些出口管制條例"，並說公司已向有關當局報告了這一事件。

華盛頓希望也禁止出口阿斯麥的深紫外（DUV）光刻機，因為這些舊光刻機對於中國的芯片生產至關重要。

根據1月下旬的新聞報道，華盛頓、海牙和東京達成了一項協議，但這並沒有得到正式確認。

阿斯麥首席執行官彼得-溫尼克（Peter Wennink）在周三發表的年度報告中說，"據我們了解，已經對出口採取了措施，包括先進的光刻工具及其他類型的設備"。

他繼續說：荷蘭與美國和日本達成的“這項協議的條款尚未公開，目前仍然保密”，並說，荷蘭"政府需要幾個月的時間來起草和頒布新規則"。