【視頻】獨立派蘇格蘭領導人斯特金意外宣布辭職

英國，蘇格蘭，政治

蘇格蘭獨立派領導人尼古拉-斯特金（Nicola Sturgeon）擔任執政蘇格蘭八年之後，周三宣布辭去首席大臣之職，法國電視France24的報道說，斯特金最近因一項有爭議的准許性別改變法而政治受挫，她的辭職也是對蘇格蘭獨立運動的一大打擊。

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斯特金在新聞發布會上說。"我知道時機已到，現在對於我、對於我的政黨和國家來說都是恰當的時機，因此我今天宣布打算辭去首席部長及所擔任的政黨領袖的職務"。她表示會繼續任職、直到蘇格蘭民族黨任命新的領導人為止。

現年52歲的斯特金是蘇格蘭長期以來一直很受歡迎的政治領袖，她正在領導推動舉行蘇格蘭第二場獨立公投。

今年1月，在新西蘭總理傑辛達-阿登(Jacinda Ardern)表示因精力原因意外辭職後，斯特金曾稱自己精力充沛，完全沒有準備必須離職。

這位支持獨立的蘇格蘭領導人在其前任亞歷克斯-薩爾蒙德2014年辭職後, 成為蘇格蘭民族黨和蘇格蘭政府的領導人。她不斷贏得選舉成功，2021年5月與綠黨一起使支持獨立派在地方議會再次贏得多數。

但由於去年12月蘇格蘭議會通過了一項極具爭議的法律使斯特金在政治上受挫，該法放鬆了對性別轉換的條件限制，准許從16歲開始，在沒有醫療建議的情況下可改變性別。倫敦表示將反對這項法律，而就在法案投票後，一樁醜聞更加劇了爭議：一名在變性前被判強姦婦女的人，變性後被被關進女子監獄，引起了民意強烈反響。這名囚犯最終被轉移到一個男子監獄。

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