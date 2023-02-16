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【視頻】獨立派蘇格蘭領導人斯特金意外宣布辭職

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Après une vie au service de l'indépendance de l'Écosse et presque une décennie au pouvoir, Nicola Sturgeon quitte la scène. La Première ministre écossaise et patronne du SNP, le Scottish national party, a présenté sa démission mercredi 15 janvier, à la surprise générale.
Après une vie au service de l'indépendance de l'Écosse et presque une décennie au pouvoir, Nicola Sturgeon quitte la scène. La Première ministre écossaise et patronne du SNP, le Scottish national party, a présenté sa démission mercredi 15 janvier, à la surprise générale. REUTERS - POOL
作者： 林蘭
4 分鐘

蘇格蘭獨立派領導人尼古拉-斯特金（Nicola Sturgeon）擔任執政蘇格蘭八年之後，周三宣布辭去首席大臣之職，法國電視France24的報道說，斯特金最近因一項有爭議的准許性別改變法而政治受挫，她的辭職也是對蘇格蘭獨立運動的一大打擊。

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斯特金在新聞發布會上說。"我知道時機已到，現在對於我、對於我的政黨和國家來說都是恰當的時機，因此我今天宣布打算辭去首席部長及所擔任的政黨領袖的職務"。她表示會繼續任職、直到蘇格蘭民族黨任命新的領導人為止。

現年52歲的斯特金是蘇格蘭長期以來一直很受歡迎的政治領袖，她正在領導推動舉行蘇格蘭第二場獨立公投。

今年1月，在新西蘭總理傑辛達-阿登(Jacinda Ardern)表示因精力原因意外辭職後，斯特金曾稱自己精力充沛，完全沒有準備必須離職。

這位支持獨立的蘇格蘭領導人在其前任亞歷克斯-薩爾蒙德2014年辭職後, 成為蘇格蘭民族黨和蘇格蘭政府的領導人。她不斷贏得選舉成功，2021年5月與綠黨一起使支持獨立派在地方議會再次贏得多數。

但由於去年12月蘇格蘭議會通過了一項極具爭議的法律使斯特金在政治上受挫，該法放鬆了對性別轉換的條件限制，准許從16歲開始，在沒有醫療建議的情況下可改變性別。倫敦表示將反對這項法律，而就在法案投票後，一樁醜聞更加劇了爭議：一名在變性前被判強姦婦女的人，變性後被被關進女子監獄，引起了民意強烈反響。這名囚犯最終被轉移到一個男子監獄。

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