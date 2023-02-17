世界銀行行長馬爾帕斯宣布即將辭職

世界銀行行長馬爾帕斯 (David Malpass) 在一份聲明中表示，他將於 6 月 30 日前辭去他擔任了四年的這個發展機構的職位。馬爾帕斯 2019年4月上任，是由特朗普政府選擇其擔任五年期的世界銀行行長，亦即他縮短了自己的任期時間。

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世界銀行行長戴維·馬爾帕斯 (David Malpass) 15日，在一份聲明中表示，他將於 6 月 30 日前辭去該發展機構負責人的職務。

世界銀行的聲明稱，現年66歲的這名位於華盛頓世界銀行的第 13 任主席，他於周三通知董事會，打算離開他擔任了四年的這個職位。

世界銀行新聞稿中引述戴維·馬爾帕斯的話說，世銀集團“基本穩健、財務可行，並有能力在面臨緊迫的全球危機時增加其對於經濟發展的影響力”，並將此視為“領導層平穩交接的好時機。 ”。

這位世銀的美國籍行長在發給該銀行團隊的一份說明中說：“在我迎接新挑戰的過程中，我要感謝我們所有的員工和董事會，”

世界銀行並在其新聞稿中強調說，戴維·馬爾帕斯 (David Malpass) 在任四年期間“專註於尋找更有力的政策來促進經濟增長、減少貧困、提高生活水平和縮減了公共債務的包袱”。

現年66歲的美國經濟學家馬爾帕斯於2019年4月上任，是特朗普政府選擇其擔任五年期的世界銀行行長，也就是，他縮短了自己的任期時間。

去年 9 月，他被指責為氣候懷疑論者，因他拒絕將化石燃料的生產與氣溫升高聯在起來。

就這議題爆發後，當大衛馬爾帕斯被詢及此問題時，他只是簡單地回答說：“我不是科學家”。 也就是這一項錯誤，迫使他在幾天後的電視採訪中，改變說法。