慕尼黑安全會議主題：烏克蘭戰爭和中美緊張關係

慕尼黑安全會議

2023慕尼黑安全會議有關中國外交政策的圖標之一2023年2月17日

在俄羅斯入侵近一年後，烏克蘭的戰爭以及北京和華盛頓之間的緊張關係加劇，是2月17-19日的慕尼黑國際安全會議的主要議題。

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據法新社報道，150多名政府代表將聚集在德國巴伐利亞州首府慕尼黑，參加這次關於國際安全問題的年度會議。

德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍將是周五的主角之一。中國外交負責人王毅、美國副總統哈里斯、外交部長布林肯和將於秋季卸任的北約秘書長斯托爾滕貝格也將出席。

今年沒有俄羅斯官員被邀請。

預計西方領導人將重申他們的承諾，繼續向基輔提供財政和軍事支持，直到擊退俄羅斯2022年2月24日開始的侵略。

目前在烏東，特別是在巴赫穆特陷入困境的衝突沒有減弱跡象。

在這種情況下，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kouleba）在接受德國豐克（Funke）媒體集團採訪時，排除了通過外交手段結束衝突的任何可能性。

經過一年的戰鬥，雙方都有數以萬計的人喪生，北約對俄羅斯的新攻勢感到憂慮。

北約秘書長斯托爾滕貝格周四接受法新社採訪時警告說 "我們必須做好長期準備，戰爭可能會持續很多很多年"。

西方國家正在通過向烏克蘭交付武器和對俄羅斯實施經濟制裁來支持基輔。

在這方面，華盛頓及其盟友準備"在2月24日前後"通過"新的一攬子重大制裁"措施。美國負責政治事務的助理國務卿維多利亞-努蘭德（Victoria Nuland）周四說，這些制裁將針對個人，加強銀行限制，並觸及那些允許俄羅斯規避制裁的第三國。

七國集團的外交首腦們將於周六在慕尼黑安全會議期間舉行會議。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方國家已對莫斯科實施了嚴厲的制裁，打擊了俄羅斯國家的最高層，以及其工業、銀行和石油部門。

與中國的緊張關係

美國和中國之間的緊張關係因中國氣球飛越美國領土而加劇，也可能在會議的討論中佔據突出位置。

北京堅持認為該氣球是民用的，並報復性地指責美國氣球進入中國的領空。美國國務卿布林肯在事件發生後推遲了對中國的訪問。

這一裂痕發生時，歐洲人，特別是德國和法國，還是希望說服仍是莫斯科親密盟友的中國，向普京施壓以結束戰爭。

去年11月，德國總理朔爾茨去了北京，在那裡他會見了中國國家主席習近平。

而愛麗舍宮昨天周四證實，法國總統馬克龍"在今年上半年"對中國的訪問確實"正在準備中"。法國總統周三親自接待了王毅。

王毅將在歐洲之行後前往莫斯科。法國總統的一位顧問說，法國特別"鼓勵"王毅向莫斯科"傳遞信息"，以便"俄羅斯回到談判桌"，並"停止轟炸"平民。