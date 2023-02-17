索羅斯：習近平將是大輸家

索羅斯/習近平

金融家索羅斯2月16日在慕尼黑安全會議上發言，談到氣候，烏克蘭戰爭，俄羅斯帝國解體，以及與普京關係密切的中共領導人習近平。

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索羅斯表示，烏克蘭的勝利將導致俄羅斯帝國的解體，它將不再是對歐洲和世界其他地區的威脅。而且，前蘇聯的成員國們也希望看到俄羅斯失敗，因為這樣他們就能堅持自己國家的獨立。

習近平是大輸家

索羅斯說，在中國方面，習近平將是一個大輸家。他將因與普京的親密關係而遭受影響。而且，中國可能已經開始走上了革命的道路。

他認為，習近平今天面臨的大部分困難都是自作孽：他上台後努力扭轉鄧小平取得的改革進展，並對國家經濟管理不善。

索羅斯表示，清零政策的混亂退出，動搖了中國民眾對習近平領導的共產黨的信心。“中國目前的情況彙集了所有可能導致政權更迭或革命的條件”。

索羅斯還認為，“只要習近平在位，中國就永遠不會成為他所希望的軍事強國或政治力量”。

開放社會與封閉社會

索羅斯形容當今世界的局勢是：“在開放的社會和封閉的社會爭奪世界主導權的同時，由於氣候變化的不可阻擋的推進，我們的文明正面臨崩潰的風險”。

他還說，“在一個開放的社會，國家的作用是保護個人的自由。而在一個封閉的社會裡，個人的作用是為國家的利益服務”。