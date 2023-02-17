英國前首相促西方採取措施保護台灣 避免“為時已晚”

英國/中國/台灣

英國前首相莉茲-特拉斯2月17日在東京敦促西方提前採取措施保障台灣安全，勿等“為時已晚”。她說，英國政府2015年試圖討好習近平的做法“太天真”，並指出，當民主國家不能抵制獨裁政權時，就會發生像俄羅斯入侵烏克蘭的情況。

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英國《衛報》消息，英國前首相莉茲-特拉斯（Liz truss）周五在日本國會舉行的跨國議會聯盟（IPAC）中國問題論壇上，呼籲西方在中國侵略台灣之前，在國防，經濟和政治上採取措施，保障台灣安全，以免“為時太晚”。

這位英國史上任期最短的首相說，我們的政府必須向（中國）發出信號，指出對台灣的軍事侵略將是一個戰略錯誤。她補充說，當涉及中國時，"如果現在不採取行動，從長遠來看，我們會付出沉重的代價"。

特拉斯說，英國政府在2015年試圖討好習近平的做法“太天真”...。我們為他鋪了紅地毯，附加“所有國事訪問的盛況和儀式"。"我參加了為他舉行的宴會”。“回想起來，我認為這是發出了錯誤的信息"。

習近平的野心

莉茲-特拉斯補充道：有些人認為，一個極權主義的中國崛起在某種程度上是不可避免的，反對這個政權則是一項無望的任務。但她拒絕這種宿命論，她指出，對於極權主義崛起能否發生或如何發生，“自由世界發揮着重要作用”。

衛報說，去年夏天，在美國議長佩洛西訪台後不久，中國軍隊在台灣周圍舉行了大型軍事演習，當時習近平為此招致了廣泛的譴責。

特拉斯說，我們知道，“習主席非常清楚地表明了他的野心”，那就是要由中國控制台灣。但在我看來，“這將是災難性的”。她補充說，北京方面需要清楚地聽到這樣的信息：“這些入侵行為是不可接受的”。

她表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一個"嚴酷的提醒"，即，當一個國家未能對侵略行為及早採取行動時，獨裁政權會如何膽大妄為。

英國前首相還呼籲建立一個更發達的太平洋防務聯盟，並與台灣進行更深入的經濟融合，以防止衝突。

莫里森批"綏靖"

《衛報》說，澳洲前總理莫里森也參加了這次跨國會議。莫里森早些時候將西方對中國的"綏靖"比作當年“與希特勒達成的慕尼黑協議”。今天他在小組會議上問特拉斯，“鑒於在世界最繁忙的航道之一的台灣海峽發生衝突會導致全球經濟受影響，那為什麼烏克蘭戰爭在歐洲引發的能源危機沒有讓各國在深化與中國的貿易往來方面進行反思”。

特拉斯答道，因為"人們不願意相信最壞的情況會發生"。"這就是我們在中國問題上看到的部分情況。"

《衛報》介紹說，特拉斯的主旨演講被認為試圖重建其政治聲譽，同時也增加了對她的繼任者蘇納克的壓力，要求蘇納克對北京採取更強有力的立場。

更鷹派的英國保守黨議員們正在呼籲蘇納克在政府國防和外交政策戰略的更新中，將中國重新歸類為"威脅"，而不是"系統性競爭者"。該戰略預計將於下個月公布。

去年11月，蘇納克宣布英中關係的"黃金時代"結束，但呼籲在"穩健的實用主義"基礎上繼續與北京接觸，這個立場區別於特拉斯去年夏天競選期間採取的更為鷹派的立場。