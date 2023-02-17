【視頻】氣球風波：拜登希望與習近平“談談” 不希望出現新冷戰

美國，中國

美國總統拜登周四（2月16日）表示，他希望與中國國家主席習近平 "談談“，希望將氣球事件調查清楚，不希望美中間出現新的冷戰。2月4日美國擊落一個在其上空飛行的中國高空氣球，事件導致美中關係進一步降溫。

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美國再次擊落在阿拉斯加、加拿大和密歇根州上空新發現的三個不明飛行物幾天之後，拜登總統終於打破沉默，表示希望就氣球事件與中國國家主席習近平“談談”，他在講話中說，“還不確切知道此後這三個飛行物到底是什麼，但目前沒有跡象表明它們與中國的間諜氣球計畫有關，也沒有跡象表明它們是其他國家的間諜裝置“，拜登說，根據獲得的最新情報，“這三個物體很可能與私人公司、娛樂機構、氣象研究或其他科學研究有關。”

據報道，目前還沒有發現這三個飛行物的殘骸，因此，不可能像發現的第一個氣球一樣，證明其來源，據華盛頓稱，發現的第一個高空氣球是一個中國間諜飛行器，2月4日，美軍將該氣球擊落。但北京指責美國的這一反應過度，稱該氣球是一個用於氣象研究的氣艇。兩國在過去這幾天里提高了聲調， 拜登承諾美國將摧毀任何威脅其安全的空中物體，但他也同時表示希望避免外交危機。說，“我們尋求與中國競爭，而不是衝突。我們不希望出現新的冷戰 ”。他在周二說，“我希望和習近平主席談談，我希望我們能將此事查個水落石出，但我們不會為擊落這個氣球而道歉”。

中國則指責白宮虛偽。據北京稱，在過去一年中有十多個美國氣球進入了中國領空，而華盛頓對北京的指控予以否認。

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USA-OBJECTS/BIDEN REUTERS - KEVIN LAMARQUE