越南2000隻貓咪被殺害用於傳統藥物

越南/社會

越南警方2月16日在該國西南部一個屠宰場查獲了大約2000隻準備用於傳統醫藥的貓咪屍體。據"四爪國際"的說法，越南每年有一百萬隻貓咪遇害。

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據法新社2月17日發自河內的報道，這兩千隻貓科動物的屍體是周四在湄公河三角洲南部同塔省（Đồng Tháp）一個屠宰場被查獲的，同時那裡還有480隻活貓。

據同塔省官方報紙說，這些貓咪的屍體被存放在一個冷庫里，總重量大約4噸，然後它們將通過漫長的煮沸過程變成了傳統藥物。

一些越南人認為，貓骨提取物可以幫助治療哮喘和骨質疏鬆症等疾病。

據介紹，同塔省的這些冷凍貓咪的屍體已被銷毀，被救下的貓咪們將接受健康檢查。

法新社說，在越南，吃狗和貓仍然是合法的，該國的許多餐館提供這種肉，但參與交易的人必須提供證明動物來源的證書。

而東塔省殺害數千貓咪的屠宰場沒有出示授權屠宰的文件，也沒有詳細說明可追溯性。

到目前為止，此案尚無人被捕。

根據非政府組織"四爪國際"的說法，越南每年有多達一百萬隻貓咪成為這種貿易的受害者。

法新社說，在亞洲，傳統醫藥助長了對野生動物的非法貿易，越南既是消費中心也是轉運中心。