馬克龍和朔爾茨就歐洲空中防禦問題重啟辯論

國際/慕尼黑安全會議

歐洲是應該戰略自主呢，還是最好依賴華盛頓呢？法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨周五在慕尼黑將歐洲的空中防禦問題重新擺到了桌面上。

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法新社從慕尼黑報道，在慕尼黑安全會議之前，法國總統宣布將在巴黎彙集不同的國家特別是德國、意大利和英國，召開“歐洲空中防禦大會”。

法國總統進一步指出，這一大會的召開將使得“從工業角度談論這個問題成為可能”，所有歐洲工業家參與這一大會，將能夠提供解決的方案。另外，這一大會的召開也使得“可以從戰略角度（......）通過包括核威懾”來談論這個問題。

在此之前不久，德國總理也重新提說了一個有爭議的話題：這就是，柏林將給自己裝備反導彈和防空盾牌。

德國總理說，“在歐洲能力的聯合發展方面，我們正在取得進展（...）。”德國發起的旨在加強北約框架內歐洲空中防禦的“歐洲天盾”（European Sky Shield）倡議就是證明。

法新社表示，隨着烏克蘭戰爭的爆發，空中防禦問題再次成為人們關注的焦點。因為自烏克蘭衝突開始以來，俄羅斯空軍從來沒有能夠控制烏克蘭的天空。法國議會周三發表的一份報告表示，“烏克蘭軍隊遏制和阻止俄羅斯空中優勢的能力是戰爭頭幾個月的關鍵因素，它決定了衝突的後續情況”。

然而，莫斯科在秋季成功地扭轉了戰爭的態勢，用伊朗導彈和無人機襲擊了敵人的重要基礎設施。而基輔也從未停止向西方索要地對空防禦武器。