朔爾茨促盟友趕快向基輔交付坦克

德國烏克蘭坦克

德國總理朔爾茨Olaf Scholz在慕尼黑安全會議上2023年2月17日

基輔盟友向烏克蘭交付德國豹式坦克的速度正在放緩，而且看起來沒有預期的那麼雄心勃勃。

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法新社說，在被各方敦促為這批德國旗艦坦克的交付開綠燈後，總理朔爾茨2月17日周五在慕尼黑安全會議上反過來敲桌子，敦促盟友加快向烏克蘭交付豹式坦克。

朔爾茨說，對烏克蘭的軍事援助"意味着所有能夠提供這種坦克的人真的這樣做"。

德國國防部長鮑里斯-皮斯托留斯（Boris Pistorius）周五也批評了那些比德國行動"慢"的國家。

德國政府承諾的14輛坦克預計將於3月底抵達烏克蘭。烏克蘭士兵目前正在德國北部接受坦克使用培訓。

烏克蘭期待坦克

烏克蘭總統澤連斯基昨天在慕尼黑安全會議開幕時通過視頻發言，他繼續呼籲盟國"加快"對烏克蘭的軍援速度。

據一些專家稱，由德國克勞斯瑪菲韋格曼公司 (KMW) 和萊茵金屬公司聯合生產的坦克預計將在戰場上產生決定性影響，烏克蘭軍隊擔心俄羅斯在未來幾周內發動大規模攻勢，因此對這些坦克充滿期待。

美國戰爭研究所（ISW）說："烏克蘭可能仍有機會發動大規模反攻（......），但其能力在很大程度上取決於西方向其提供必要裝備的速度和規模。

歐洲外交部長博雷利周三做出反應說："我呼籲所有在軍營里有現代坦克的歐洲國家：把它們給烏克蘭！並且儘快給他們”。

法新社說，未來幾個月，烏克蘭應該能夠得到至少100輛德國豹1- A5型坦克。然而，這些由柏林、海牙和哥本哈根提供的坦克要比“豹2”坦克老的多。

面對烏克蘭戰爭可能變成一場持久戰的前景，歐盟委員會主席馮德萊恩特彆強調要加快生產基輔"迫切需要的"標準軍備，如彈藥。她還說："不可能的是，我們需要幾個月、幾年的時間才能進行再補給"，“向烏克蘭運送這些材料”。

巴西拒賣“豹1”彈藥

據布魯塞爾的外交人士稱，歐盟成員國目前正在探索為烏克蘭聯合採購彈藥的方法。

此外，德國總理朔爾茨1月30日訪問巴西時，曾要求該國將其大量庫存閑置不用的豹1坦克彈藥轉賣給烏克蘭，但被巴西總統盧拉拒絕。盧拉還表示，他將在三月訪華時為俄烏和平，求助於習近平的幫助。