朝鮮發射一枚遠程導彈 似落入日本專屬經濟區

朝鮮/發射導彈

朝鮮2月18日周六發射了一枚彈道導彈，這是金正恩在華盛頓和首爾聯合舉行模擬演習的前幾天做出的動作。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓國參謀長聯席會議說：朝鮮2月18日17點22分許，向東海（日本還）發射了一枚疑似遠程洲際彈道導彈（ICBM），韓國軍方和情報部門正就具體參數進行分析。

韓聯社說，這枚導彈在飛行大約900公里後落入東部海域，具體飛行耗費時間和速度尚未公開。

日本首相岸田文雄向記者說，"看來朝鮮發射的彈道導彈落入了日本的專屬經濟區，在北海道以西。日本防衛省的一位官員早些時候曾說，預計該導彈將落在北海道北部大島以西約200公里處。

法新社說，朝鮮半島的軍事緊張局勢在2022年升級，當時平壤稱其核武地位已經"不可逆轉 "並進行了一系列創紀錄的武器試驗。

朝鮮周六的射擊是七周以來的第一次，正值美韓下周準備在華盛頓進行模擬演習，演習的內容是如果應對平壤使用核武器。

韓國國防部一位官員周五告訴法新社，美韓演習的重點是在平壤發生核攻擊時，首爾“與華盛頓的核資產進行聯合規畫、聯合管理和聯合應對”。

2022年5月上任的韓國總統尹錫悅承諾對平壤採取強硬立場，他大幅加強了與美國的聯合軍事演習，這些演習在冠狀病毒大流行期間被縮減，並在其前任文在寅的外交未獲成功時被打斷。

首爾周四在一份國防文件中稱平壤為“敵人”，這是韓國六年來首次使用敵人這一術語，表明其對朝鮮的立場進一步強硬。