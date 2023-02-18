美國首次譴責俄羅斯在烏克蘭犯下“反人類罪”

俄羅斯反人類罪

美國副總統卡馬拉-哈里斯（Kamala Harris）在慕尼黑譴責俄羅斯在烏克蘭犯下“反人類罪”。這是俄羅斯入侵烏克蘭近一年來，美國首次以這個罪指控俄羅斯。

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法新社報道，曾任檢察官的美國副總統哈里斯女士2月18日在慕尼黑安全會議在慕尼黑安全會議上發言時，對歸咎於俄羅斯的侵犯人權行為進行了令人不寒而慄的描述，她提到了對平民和關鍵基礎設施的系統性轟炸和被歸咎於俄羅斯士兵實施的酷刑和強姦，以及將烏克蘭人驅逐到俄羅斯，包括讓成千上萬兒童與家人分離。

美國副總統哈里斯在演講中說："我們審查了證據，我們知道法律的標準，毫無疑問：這些是反人類罪。她警告說：我對所有犯下這些罪行的人以及他們的上司或這些罪行的幫兇說：“你們將被追究責任”。

美國國務院表示，自俄羅斯入侵開始以來，美國已經記錄或追蹤了30,600多起俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

美國外交部長安東尼-布林肯（Antony Blinken）在一份單獨的聲明中說："這些罪行將不可能逃脫懲罰。

支持到底

基輔要求設立一個特別法庭來審判俄羅斯高級官員，但其具體形式引起了複雜的法律問題。

美國與盟友一致，作為烏克蘭主要武器供應國，美國的副總統重申"不論多久"，只要有需要，美國就會支持烏克蘭。她還重申了跨大西洋的牢固關係與北約面對俄羅斯的堅定立場。

早些時候，北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格曾對烏克蘭可能遭遇失敗提出警告說，“最大的風險是普京獲勝”。他說，“如果普京在烏克蘭獲勝，將給他和其他專制領導人帶來的信息是：他們可以使用武力來獲得他們想要的東西”。

斯托爾滕貝格說，克里姆林宮正在動員"數十萬軍隊"，並從伊朗和朝鮮等專制國家獲得 "更多武器"。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩呼籲"加倍努力"向烏克蘭提供軍事援助，以"擊敗普京的帝國主義計畫"。

2022年2月24日俄羅斯入侵開始近一年後，戰爭還沒有看到結束的跡象。俄羅斯軍隊已奪取了幾乎烏克蘭五分之一的領土，戰鬥已奪走雙方數以萬計的生命，北約擔心莫斯科很快會發動新的大規模攻勢。

擔心長期戰爭

美國副總統哈里斯女士說，"我們的優先事項是確保烏克蘭在當地的力量"。

前一天，法國總統埃馬克龍和德國總理朔爾茨在慕尼黑安全會議第一天就表達了對一場長期戰爭的擔憂。

歐盟委員會主席馮德萊恩特彆強調要加快生產標準軍備，如彈藥，這是基輔"迫切需要的"。她說："不可能的是，我們需要幾個月、幾年的時間才能進行再補給"，向烏克蘭運送這些材料。

據布魯塞爾的外交人士稱，歐盟成員國目前正在探索為烏克蘭聯合採購彈藥的方法。

美國軍方周五宣布了一項價值近10億美元的合同，以增加烏克蘭大量使用的155毫米火炮彈藥的生產。

盟國正通過財政和軍事援助支持烏克蘭，包括西方製造的重型坦克（即使它們遲遲不能到達當地），並對俄羅斯實施嚴厲的經濟制裁。

在慕尼黑，英國首相里希-蘇納克說，下一次關於烏克蘭重建的國際會議將於6月在倫敦舉行。

烏克蘭還呼籲其盟友向烏克蘭提供戰鬥機，但是盟友在現階段仍然不願意提供。