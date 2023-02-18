蘇納克：現在是我們加倍對烏克蘭提供軍事支持的時刻

英國/烏克蘭/俄羅斯

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）2月18日在出席慕尼黑安全會議時敦促各國領導人當前就向烏克蘭提供最先進的武器，以確保該國安全的長期未來。蘇納克指出，烏克蘭的盟國必須向其提供“先進的、符合北約標準的能力”。他強調現在是“加倍”對烏克蘭提供軍事支持的時候了。

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蘇納克在講話中向與會的各國政要表示：“英國將永遠站在自由、民主和法制的一邊。而我們歐洲大陸的安全將永遠是我們壓倒一切的優先事項。現在，沒有什麼比我們對烏克蘭戰爭的反應更能體現這些承諾了。就在今年，我們成為世界上第一個向烏克蘭提供坦克的國家，也是第一個培訓（烏軍）飛行員和海軍陸戰隊的國家。我們去年提供了23億英鎊的軍事援助，而且我們將在2023年達到或超過這個數字。”

蘇納克說：“其他盟友也可以講述一個類似的故事——我們的集體努力正在產生作用。但每過一天，俄羅斯軍隊就會造成更多的痛苦和折磨。現在，改變這種情況的唯一途徑是讓烏克蘭獲勝。因此，我們需要為烏克蘭制定一項軍事戰略，以便在戰場上獲得決定性的優勢，從而贏得戰爭，並制定一項政治戰略來贏得和平。為了贏得戰爭，烏克蘭需要更多的大炮、裝甲車和防空裝備。因此，現在是我們加倍提供軍事支持的時刻。”

蘇納克說：“當普京發動這場戰爭時，他賭的是我們的決心會動搖。甚至現在，他也在賭我們會失去勇氣。但我們當時證明他錯了。我們現在也將證明他錯了。我們在接下來的幾個月里共同提供的裝備數量相當於2022年全年的數量。我們必須共同幫助烏克蘭保護其城市免受俄羅斯炸彈和伊朗無人機的襲擊。這就是為什麼英國將成為第一個向烏克蘭提供更長射程武器的國家。這就是為什麼我們正在與我們的盟友合作，為烏克蘭提供最先進的防空系統，並建立他們所需的空軍來保衛他們的國家。”

蘇納克說：“當然，英國隨時準備幫助任何國家，提供烏克蘭當今可以使用的戰機。但我們也必須訓練烏克蘭飛行員使用最先進的噴氣戰鬥機，這正是英國正在做的......這樣烏克蘭就有能力長期捍衛其安全。但為了贏得和平，我們也需要重建我們的集體安全所依賴的國際秩序。首先，這意味着維護國際法。全世界都必須追究俄羅斯的責任。我們必須通過國際刑事法院為他們犯下的令人震驚的戰爭罪行伸張正義，無論是在布查、伊爾平、馬里烏波爾還是其他地方。俄羅斯也必須為其所造成的可怕破壞負責。”

蘇納克說：“我們將於今年6月在倫敦主辦烏克蘭恢復會議。我們應該考慮一起如何確保俄羅斯為這一重建付出代價。第二，冷戰後時代的條約和協議已經使烏克蘭失敗。因此，我們需要一個新的框架來保證其長期安全。從人權到不計後果的核威脅，從格魯吉亞到摩爾多瓦，俄羅斯對北約集體安全之外的國家犯下了一個又一個違法行為。而國際社會的反應還不夠強烈。”

蘇納克提及：“正如（北約秘書長）斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）所說：‘烏克蘭將成為北約的一員’。但在這之前，我們需要做更多的工作來支持烏克蘭的長期安全。我們必須給予他們未來所需的先進的北約標準的能力。我們必須證明，我們將留在他們身邊，願意並能夠幫助他們一次又一次地保衛他們的國家。烏克蘭需要也應該得到這種支持的保證。因此，在維爾紐斯的北約峰會之前，我們將召集我們的朋友和盟友，開始建立這些長期的保證。而我們的目標應該是在維爾紐斯打造一個新的憲章，以幫助保護烏克蘭免受未來俄羅斯的侵略。”

演講最後，蘇納克表示：“這場戰爭的利害關係甚至比一個國家的安全和主權更重要。它關係到每個國家的安全和主權。因為俄羅斯的入侵、其可惡的戰爭罪行和不負責任的核言論是對我們所相信的一切的更廣泛威脅的癥狀。從北美的天空到德黑蘭街頭的苦難，有些人要顛覆80年來維護和平與穩定的秩序。他們決不能得逞。我們也不需要被嚇倒。正如澤連斯基總統上周在英國議會講話時所說，我們正在向我們一生中最重要的勝利邁進。這將是對戰爭觀念本身的勝利。而我們最大的目的莫過於證明他的正確性。”

據英國首相府介紹，蘇納克周六在演講前與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）舉行了會談，就烏克蘭問題雙方一致認為“有必要保持對烏克蘭的創紀錄的國際支持水平”。蘇納克強調，盟國需要考慮的不僅僅是在短期內確保和平，而是加強烏克蘭的長期防禦。此外，蘇納克在演講結束後還與美國副總統哈里斯（Kamala Harris）舉行了會談，並討論了如何加快對烏克蘭的國際支持，使該國“能夠贏得戰爭並確保公正和持久的和平”。

蘇納克和哈里斯一致認為，“普京在烏克蘭的戰爭是一場全球戰爭，無論是從其對糧食和能源安全的影響，還是從其對主權等國際公認準則的影響來看”。他們並譴責那些在政治上和軍事上支持普京的國家。蘇納克在會議期間還與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）就持續對烏支持，芬蘭和瑞典加入北約進程及《北愛爾蘭議定書》等議題分別舉行了會談。