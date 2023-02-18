馬克龍：不能讓俄羅斯贏

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國總統馬克龍2月17日在慕尼黑安全年會上以強硬口氣表示，“俄羅斯不能，也不應該贏得這場戰爭”。他還說，現在"不是對話的時候"。

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馬克龍在為期三天的慕尼黑安全會議的首日發言，呼籲加強對基輔的支持，直到烏克蘭擊退俄羅斯的入侵，取得勝利。

馬克龍說：俄羅斯的侵略必須失敗，因為我們不能讓“非法使用武力”成為家常便飯，否則將威脅到所有歐洲的安全和更廣泛的全球穩定。他譴責俄羅斯對烏克蘭戰爭的"災難性影響"負有全部責任。

馬克龍似乎已不再堅持與普京對話的策略。他說，今天，已經很清楚，現在"不是對話的時候"。

在2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動進攻後的一段時間，馬克龍曾試圖與普京保持對話，並呼籲在未來的和平協議中"不羞辱俄羅斯"。他因此受到了嚴厲的批評，特別是來自東歐國家的批評。

普京的失敗

馬克龍在慕尼黑列舉了普京在過去一年中的"失敗"：包括戰場上"軍事方面"的失敗，事與願違地將烏克蘭推向了歐盟和北約，還有俄羅斯輿論方面的失敗。

他指出，普京最初假設侵略行動會很快得手，錯認為烏克蘭人不會抵抗，以為幾天甚至幾周就可以搞定。

結果卻是，俄羅斯的攻勢"令烏克蘭的實力變得更鞏固"，“導致瑞典和芬蘭決定加入北約”（普京侵略烏克蘭的借口是擔心北約通過吸納烏克蘭在俄羅斯邊界部署）。

舊帝國夢

馬克龍補充說，"今天最令人不安的失敗，可能是普京總統沒能把他承諾的東西還給俄羅斯，那就是俄羅斯在世界上的威望"。他還提到俄羅斯國內生產總值的"平庸"和人口的“衰落”。

馬克龍昨天向普京喊話說："如果你想鞏固你的未來，你需要一些瘋狂夢想”。“要麼你夢想經濟增長和創新，夢想一個基於和平與教育的新歐洲”，“要麼你重溫基於霸權和侵略的舊帝國夢”。

馬克龍還指責俄羅斯不僅在前蘇聯的範圍內，而且在中東和非洲，"通過"瓦格納集團的僱傭軍，成為"不平衡和無序的力量"。

不過，馬克龍重申了俄羅斯對歐洲安全的重要性指出：“考慮歐洲的安全，俄羅斯是不可或缺的因素”。他說，“只有我們懂得以清醒的方式，而不是以縱容討好的方式來處理俄羅斯問題，我們的歐洲大陸才會有持久和徹底的和平”。