以色列空襲大馬士革 非政府組織稱15人死

以色列/敘利亞/伊朗

以色列周日空襲了大馬士革，據非政府組織稱，有15人在襲擊中喪生，其中包括兩名婦女。打擊目標是幾個安全機構總部所在區。

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敘利亞人權觀察組織（SOHR）說，這是自2011年內戰開始以來，以色列對敘利亞首都進行的最致命的襲擊。該組織總部設在英國，在敘利亞擁有廣泛的消息來源網絡。

以色列2月19日凌晨發動的襲擊目標是大馬士革的卡夫爾-索薩(Kafr Sousa)社區，這是一個高度安全的地區，是該國安全和情報部門的總部所在地，也是高級官員居住的地方。

據法新社記者報道，一棟大樓被擊中，大樓入口前有一個缺口。

據伊朗國家安全局稱，受空襲影響的地區有一個伊朗文化中心，但該中心沒有被損壞。無法確定哪些目標被擊中。

敘利亞人權觀察組織主任拉赫曼（Rami Abdel Rahmane）說，以色列導彈還瞄準了大馬士革附近的親伊朗民兵和黎巴嫩真主黨的倉庫。

敘利亞國防部表示，暫時統計到的死亡人數為5人，"包括一名士兵"，還有15人受傷。

據該部說：夜間"0點22分，以色列從其佔領的（敘利亞）戈蘭高地進行了空襲，目標是大馬士革及其周邊幾個地區，包括居民區。

敘利亞國防部保證說，軍方的高炮"擊落了幾枚導彈"。

敘利亞人權觀察組織說，死亡人數達15人，包括平民，其中兩名婦女。該非政府組織補充說，其中的一名死者在大馬士革市中心的馬茲拉（Mazraa）區遇難，可能是被落下的炮彈擊中。

法新社詢問時，以色列軍隊發言人拒絕對該消息發表評論。

以色列經常打擊敘利亞境內的目標，特別針對與敘政府軍並肩作戰的親伊朗民兵。但以色列不確認這些打擊。不過，大馬士革的居民區很少成為以軍打擊目標。

大馬士革居民半夜被巨大的爆炸聲驚醒。

敘利亞文物局局長納齊爾-阿瓦德（Nazir Awad）告訴法新社，大馬士革城堡附近的歷史建築 "因以色列的導彈而受到嚴重破壞"。法新社記者發現，這些建築受到損壞，但城堡卻完好無損。

德黑蘭和莫斯科譴責

伊朗外交發言人納賽爾-卡納尼（Nasser Kanani）在德黑蘭"強烈譴責猶太復國主義政權對大馬士革及其郊區目標的襲擊"。

伊朗的塔斯尼姆(Tasnim)通訊社保證說，"沒有伊朗人受傷"，並補充說，這次襲擊"正好擊中"了2008年什葉派真主黨軍事指揮官莫爾尼耶（Hezbollah, Imad Moughniyeh）被殺的地方，當年該黨將那次襲擊歸咎於以色列。

大馬士革的盟友俄羅斯也"強烈譴責"了這些襲擊，呼籲以色列"停止對敘利亞的武裝挑釁"，指出這可能危及"整個地區"。

在巴勒斯坦加沙地帶，哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織也譴責了以色列的打擊。

瞄準伊朗陣地

自2011年敘利亞戰爭開始以來，以色列對其鄰國敘利亞進行了數百次空襲，主要目標是敘利亞軍隊和伊朗軍隊以及黎巴嫩真主黨這些大馬士革的盟友在敘利亞的陣地。

以色列經常表示，它不會讓伊朗將其影響力擴大到以色列的邊界。

以色列總理內塔尼亞胡在每周的政府會議上說："我們不會讓伊朗獲得核武器，我們也不會讓它在我們的北部邊境建立自己的勢力"。但內塔尼亞胡沒有提到周日對大馬士革的打擊。

在今年1月初，以色列打擊了大馬士革機場，據敘利亞人權觀察組織說，那次的"打擊目標是真主黨和親伊朗團體在該機場及其周圍的據點，包括一個武器庫"。

2022年底，以色列軍隊在介紹其2023年的前景時警告說，它"不會接受敘利亞出現真主黨2.0"。

法新社說，由鎮壓民主示威活動引發的敘利亞戰爭已造成約50萬人死亡，破壞了該國的基礎設施，使數百萬人流離失所。