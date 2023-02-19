布林肯和王毅就中國間諜氣球爭執內幕

王毅/布林肯/氣球

布林肯和王毅周六2月18日在慕尼黑安全會議場邊會晤時，就中國氣球進入美國領空事件發生了爭執。王毅抨擊美國對中國氣球“過度使用武力”。布林肯警告說，這種監視“絕不能再發生”。政客網透露北京為這次會面提出了條件...

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美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議期間與中共中央外辦主任王毅會面。據政客網站今天2月19日說：這是自本月早些時候美國發現中國氣球，美軍隨後在南卡海岸將其擊落以來，拜登政府首次與中國政府進行面對面的清算。

據美國國務院對這次會談的解讀，布林肯"直接談到了中國氣球對美國主權和國際法的不可接受的侵犯"，並"強調這種不負責任的行為決不能再發生"。 布林肯在這次會談後的採訪中告訴美國全國廣播公司的查克-托德，王毅沒有為這一事件"道歉"。

布林肯在NBC的採訪中還說，"我們非常擔心中國正在考慮為俄羅斯侵略烏克蘭提供致命武器的支持。我（向王毅）明確表示，這將對我們的關係產生嚴重的後果"。

布林肯還警告北京，在莫斯科對烏克蘭發動戰爭時，"如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助系統性逃避制裁，將產生影響和後果"。

據法新社報道，王毅昨天在慕尼黑安全會議的發言將美國處理中國氣球在美國上空漂浮的反應是歇斯底里，並說美國限制對中國出口半導體是"100%"的保護主義。

據中國國家媒體發表的一份聲明，王毅猛烈抨擊拜登政府破壞中國氣球的行為，並敦促美國“改弦易轍，承認並修復其過度使用武力給中美關係造成的損害” 。

政客網站指出，布林肯與王毅的這次會談本身對美國總統拜登來說是有風險的。拜登正努力平衡他的政府與北京保持"開放的溝通渠道"的願望。但同時，美國兩黨對中國氣球的爭論正在擴大。自從這個氣球出現以來，美國與中國之間的緊張關係已經惡化。作為對中國氣球的入侵美國的反應，布林肯推遲了原定於2月5日至6日的北京之行。

中國的會麵條件

據政客透露，直到最後幾個小時，還不清楚布林肯和王毅的慕尼黑會晤是否會發生。據三位知情人說，美中官員在過去幾天里一直試圖促成這次會晤。一位了解討論情況的華盛頓特區外交官說，中國政府要求“美國正式提出會面要求”的條件，減緩了會談的進展。

這位外交官說，拜登政府不會為獲得王毅與布林肯會面而"屈膝"。而北京的報告將這次會面描述為"應美方要求"進行的"非正式接觸"，但其實這是雙向的。

另一位了解會談情況的華盛頓特區外交官說，布林肯曾要求與王毅進行會晤，但在他星期四登上飛往慕尼黑的航班時，"沒有得到中國的回應"。