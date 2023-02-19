布林肯：中國考慮向俄軍提供“致命武器”助其在烏克蘭作戰

美國/中國/俄羅斯/烏克蘭

美國國務卿布林肯2月18日周六告訴哥倫比亞廣播公司（cbsnews），中國正積極考慮向俄羅斯提供包括武器彈藥的“致命支持”，以幫助莫斯科對烏克蘭作戰。

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布林肯周六接受哥倫比亞廣播公司《面向全國》主持人瑪格麗特-布倫南（Margaret Brennan）採訪時說："我們從第一天起就對這種可能性感到擔憂"。

當被問及中國正在考慮的致命援助類型時，布林肯籠統地說，"有一些列的東西屬於那個類別，從彈藥到武器本身的一切。"

該媒體說，值得注意的是，中國最高外交政策官員王毅在本周的慕尼黑安全會議上告訴其他領導人，中國正在制定一個結束衝突的和平建議。而王毅展示的這一公開立場與美國的情報顯示的情況相反。

布林肯表示，我們已經看到他們（中國）向俄羅斯提供“非致命性”的支持，供其在烏克蘭使用。現在我們的擔憂是，基於我們掌握的信息，他們正在考慮向俄羅斯提供“致命”武器的支持。我們已經非常清楚地告訴他們，這將給我們和我們的關係帶來嚴重問題"。

布林肯表示，截至目前，美國看到中國公司向俄羅斯提供了“非致命”（物資或技術）支持。他說，“在中國，私營公司（所為）和國家之間真的沒有區別”。

布林肯表示，他在慕尼黑參加安全年會期間，與中國負責外交的官員王毅面對面討論了如果中國向俄羅斯提供武器、彈藥或其他致命的援助，中國將面臨的後果。

布倫南問布林肯，王毅是否為幾周前漂浮在美國領空的中國偵察氣球提供了道歉。布林肯說，沒有道歉，但這一小時的會議是有用的。

布林肯說，"我們必須確保我們明確參與的競爭，不會轉向一場衝突"。他補充說，"但與此同時，我們將非常堅決地站出來維護我們的利益"。

據政客（Politico）的報道，北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格在慕尼黑安全年會上警告說，北京"正在密切關注俄羅斯為其侵略行為付出的代價或得到的回報"。

該媒體說，在俄羅斯入侵烏克蘭之前的幾周，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平發表了一份聯合聲明，宣布建立無限制的夥伴關係。

俄羅斯伊朗交易

布林肯還指出伊朗和俄羅斯正在擴大軍事關係。他說，"我們已經看到伊朗向俄羅斯提供了無人機，俄軍在烏克蘭使用這些無人機來攻擊民用基礎設施，殺害平民"。布林肯補充說，伊朗對俄羅斯的援助"已經持續了幾個月"。

而現在，俄羅斯也可能反過來武裝伊朗，而伊朗被美國指定為最大的恐怖主義贊助國。

布林肯補充道："俄羅斯和伊朗之間的關係越來越令人討厭"。他還說，俄羅斯也在向伊朗提供軍事裝備，包括複雜的戰鬥機。如果伊朗獲得這種技術，將成為更大的威脅。因此，我們一直在與世界各地的盟友和夥伴討論這件事情。他認為，莫斯科與德黑蘭的這種關係是一個日益嚴重的問題。

自戰爭爆發以來，伊朗總統易卜拉欣-萊希一直支持普京對烏克蘭的軍事攻擊，並表示這些行動是合理的，因為北約的擴張對該地區的穩定構成 "嚴重威脅"。