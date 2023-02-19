日本4隻大熊貓遣返中國 數千粉絲抽籤送別

日本中國大熊貓

日本下周將向中國遣返四隻大熊貓，數千粉絲周日2月19日為它們送別，特別是出生在日本的香香，需要抽籤才能看她最後一眼，說聲再見。

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據法新社報道，一些悲傷的遊客湧向東京上野動物園，想最後看一眼“香香”。這隻雌性大熊貓自2017年在日本出生以來一直吸引着眾人。今天還有許多熊貓迷去西部地區的和歌山動物園，向三隻即將離開的大熊貓告別。

在東京，只有2600名被抽籤選中的人才能夠參加香香的最後一次亮相，而香香是該動物園自1988年以來出生的第一隻熊貓仔。一些沒抽到簽的倒黴崇拜者依然前往動物園。

一位名叫淺井麻里（Mari Asai）的人告訴《朝日新聞》日報記者："我想（跟香香）呼吸同樣的空氣（......）儘管我不能看到她，但知道她在這裡，我的內心充滿了喜悅"。

《東京新聞》援引一位動物園官員的話報道，上野動物園每天都會收到來自粉絲的電話和電子郵件，要求保留這隻大熊貓。

香香原定於2021年前往中國，但由於冠狀病毒大流行期間的旅行限制，她的出發時間已被多次推遲。

在和歌山（Wakayama）地區，遊客們向30歲的高齡大熊貓永明（Eimei）和它的兩隻雙胞胎後代說再見。據介紹，大熊貓永明在2020年28歲時成為世上最長壽的雄性大熊貓。

今天在和歌山，一位70多歲的婦女對日本國家廣播公司NHK說："我很難過，他們要回中國了”。

法新社說，這些身披黑白相間皮毛的哺乳動物在全世界都很受歡迎。中國將它們出借，作為"熊貓外交"的一部分，旨在加強與外國的聯繫。

根據環保組織“世界自然基金會”（WWF）的統計，目前野生的大熊貓約有1860隻，主要分布在中國山區的竹林中。

在這些動物中，目前有大約600隻生活在世界各地的熊貓中心、動物園和野生動物公園，處於圈養狀態。