美國向盟國警告“中國或增加對俄支持”

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據美國有線電視新聞（CNN）2月18日報導，熟悉情報的美國官員告訴CNN稱，美國最近開始看到中國支持俄羅斯軍隊的“令人不安”的趨勢，“而且有跡象表明”，北京想“緩慢觸線”向俄羅斯提供致命軍事援助而不被發現。

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報導稱，透露這一消息的官員們不願詳細描述美國看到了哪些情報表明中國最近的姿態發生了變化，但他們說，美國官員已經足夠關切，他們在過去幾天的慕尼黑安全會議上與盟友和合作夥伴分享了這些情報。官員們說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周六在會議間隙與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面時提出了這一問題。美國副總統卡哈里斯（Kamala Harris）當天在慕尼黑安全會議上發表講話時也暗示了中方對俄羅斯的支持。

哈里斯在講話中說：“我們還感到不安的是，自戰爭開始以來，北京加深了與莫斯科的關係”。她補充說：“展望未來，中國向俄羅斯提供致命支持的任何步驟都只會獎勵侵略，繼續殺戮，並進一步破壞基於規則的秩序”。她隨後強調：“再說一遍，美國將繼續大力支持烏克蘭。而且，無論要花多長時間，我們會一直這樣做。”

報導稱，官員們說，美國正看到中方公開試圖將自己表現為和平的支持者——王毅周六在慕尼黑說，北京將為烏克蘭和俄羅斯推出一項“和平計畫”，並保持與歐洲的關係，同時又悄悄地幫助俄羅斯的戰爭努力，並考慮提供致命援助。

據中國外交部聲明介紹，王毅周六在慕尼黑安全會議上發表主旨講話時宣布，中方將發布“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”，中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊。王毅表示，中方還將發布《全球安全倡議概念文件》，為解決當今安全困境提出更可行的舉措。

CNN周六問歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在聽到王毅的講話後，她是否相信，中國正在聽從歐洲的信息——不支持俄羅斯。馮德萊恩稱，到目前為止，看到的情況“正好相反”。她告訴CNN：“我們已經看到，中國和俄羅斯簽署了一個沒有上限的夥伴關係，我認為我們需要更多的證據和更多的行動來看到中國沒有支持俄羅斯。”

彭博社和CNN之前報導，據兩位美國官員稱，拜登政府上個月向中方提出了對美方所掌握的證據的關切，這些證據表明中國公司向俄羅斯出售了用於烏克蘭的非致命裝備，目的是來確定中國政府對這些交易的了解程度。

熟悉美國和歐洲情報的多個消息來源告訴CNN，這些裝備包括防彈衣和頭盔等物品。官員們稱，但中方沒有提供更有力的軍事援助，比如在烏克蘭戰場上使用的致命武器系統，而這是俄羅斯所要求的，因為它不想被視為世界舞台上的一個棄兒。

報導稱，“這些官員說，但現在有跡象表明，北京現在可能正在考慮，拜登政府官員正在公開和私下警告，美國正在密切監測任何違反西方禁止對俄羅斯提供軍事支持的制裁的行為”。

此外，美國全國廣播公司（NBC）引述四名熟悉此事的美國官員的話報導稱，美方認為中方可能正在向俄羅斯提供非致命的軍事援助，供其在烏克蘭使用，拜登政府還擔心中方正在考慮發送致命的援助。這些官員拒絕透露有關非致命性軍事援助的具體細節，但表示可能包括春季攻勢的裝備，如制服或防彈衣。

美國國家安全委員會的一位發言人拒絕發表評論。目前，未見中方對美方的指控作出回應。報導引述其中一位人士的話說：“我們一直明確（表達了）我們對致命援助的關切。我們還沒有看到他們越過那條線，但我們不認為他們已經把它從桌子上拿下來了。”

就與王毅的會晤內容，布林肯周六在推特上提及：“我警告中國不要向俄羅斯提供物資支持。我還強調了保持開放的溝通渠道的重要性”。王毅則在稍早時發表主旨講話時提出，“為了世界更安全，我們都要堅持尊重各國主權和領土完整，都要堅持通過對話協商和平解決爭端，都要回歸聯合國憲章宗旨和原則，都要重視發展的關鍵作用。”