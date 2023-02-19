荷蘭驅逐數名俄羅斯外交官、關閉俄貿易辦事處

荷蘭/俄羅斯/烏克蘭

荷蘭外交部2月18日宣布驅逐數名俄羅斯外交官，並關閉俄羅斯駐阿姆斯特丹貿易辦事處，同時指責莫斯科利用該機構從事情報活動。據法新社報導，此前，俄方拒絕向荷蘭駐莫斯科大使館及駐聖彼得堡領事館的外交官發放簽證，引發兩國爭端。根據聲明內容，接獲驅逐通知的俄羅斯外交官有2周時間離開荷蘭，而俄國駐阿姆斯特丹貿易辦事處必須於2月21日起關閉。

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荷蘭外交部周六通過聲明表示：“迄今為止，與俄羅斯就外交官往返外交職位的條件進行的談判以失敗告終。俄羅斯一次又一次地試圖暗中將情報人員派往荷蘭擔任外交官。同時，俄羅斯拒絕為荷蘭駐聖彼得堡總領事館和駐莫斯科大使館工作人員簽發籤證。這是不可接受的，並導致了不可持續的局面。”

荷蘭外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）當天向該國議會眾議院宣布，內閣決定俄羅斯駐海牙大使館的雙邊外交官人數不得超過荷蘭駐莫斯科大使館。因此，一些俄羅斯外交官將不得不離開荷蘭。由於人員短缺，荷蘭駐聖彼得堡總領事館將不得不暫時關閉。荷蘭內閣還決定必須關閉設立在阿姆斯特丹的俄羅斯貿易辦事處。

胡克斯特拉表示：“儘管荷蘭經常試圖達成一個解決方案，但俄羅斯繼續試圖在外交掩護下讓情報人員進入荷蘭。我們不能也不會允許這樣做”。同時，他不忘強調，即使現在與俄羅斯的關係比以往任何時候都更困難，保持使館開放作為溝通渠道也是很重要的。

海牙方面表示，被驅逐的俄羅斯外交官必須在兩周內離開荷蘭。俄羅斯駐阿姆斯特丹貿易辦事處必須從2月21日起關閉。此外，荷蘭駐聖彼得堡總領事館將於2月20日關閉。據悉，兩國之間就外交官簽證的談判已經進行了將近一年。

2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，荷蘭3月份驅逐了17名俄羅斯情報人員。作為回應，俄羅斯驅逐了15名荷蘭外交官。從那時起，雙方就派駐新外交官問題展開了談判。