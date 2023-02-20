國際原子能關注伊朗縮鈾水平或達84% 90%即可制原子彈

國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西警告：伊朗已經積累了足夠的核材料來製造數個核武器。

國際原子能機構（IAEA）監測員檢測到伊朗的濃縮水平略低於能夠生產一枚原子彈所需的 90%。伊朗可能已能達到 84% 的水平。該機構總幹事拉斐爾·格羅西 (Rafael Grossi)警告說：“伊朗已經積累了足夠的核材料來製造數個核武器。”這是費加羅報的報道。

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在媒體報道檢測到伊朗核濃縮鈾水平能夠達到 84%後，國際原子能機構周日(19日)晚間表示將與伊朗進行談判。 據彭博社援引兩名外交消息人士的話說，檢查人員發現濃縮水平略低於生產原子彈所需的 90%。

聯合國際原子能機構在推特上做出反應，指出，總幹事拉斐爾.格羅西 (Rafael Grossi) “與伊朗討論最近核查活動的結果”。“他會在時機成熟時隨時通知理事會。”

彭博社寫道，“檢查人員必須確定伊朗是否有意生產這種材料，或者濃度是否來自無意中的積累”，這是由於離心機級聯技術上的困難，離心機是用來濃縮鈾的機器。

伊朗談判已陷僵局

格羅西總幹事表示 對伊朗核計畫的“軌跡”感到擔憂。他警告說，儘管還需要採取進一步的措施，但“伊朗已經積累了足夠的核材料來製造多種核武器”。

這一消息發布，正值為恢復 2015 年達成的一項旨在限制伊朗的原子活動以換取解除國際制裁的協議的談判陷入僵局已經一個月之際。

國際原子能機構於 2021 年 4 月在維也納開始舉行德黑蘭和大國之間的核談判。但自 2022 年 8 月以來，在緊張局勢加劇的背景下，談判一直受到抵制、封鎖。

自美國總統特朗普於 2018 年決定退出伊核談判以來，檔案字母縮寫為 JCPOA的這項協議一直處於停滯狀態。 在此過程中，伊朗步步為營地逐漸擺脫了自己的承諾。

伊朗現在正式在兩個地點:納坦茲 (Natanz) 和福爾多 (Fordo) 生產 60% 的濃縮鈾，遠高於協議設定的 3.67% 的門檻。