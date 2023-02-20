歐盟高級代表博雷利：我們必須增加和加快對烏軍事支持

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2月19日在德國慕尼黑安全會議發表講話時指出，“我們必須增加和加快對烏克蘭的軍事支持”。他強調，“‘地緣政治的歐洲’必須做的第一件也是最緊迫的事情，就是武裝烏克蘭”。愛沙尼亞上周提議投資約40億歐元，共同採購100萬發155毫米炮彈，贏得了荷蘭和羅馬尼亞的暫時性支持。歐盟成員國外長周一在布魯塞爾開會時預計將討論該計畫，並可能在3月的歐盟峰會時作出最終決定。

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博雷利周日在講話中向與會的各國政要表示：“我們的安全正受到烏克蘭戰爭的挑戰。這就是我昨天對中國人（王毅國務委員）所說的。我們正在武裝烏克蘭，因為這場戰爭是對我們安全的挑戰。它是對歐洲的生存挑戰。不過我不會誇誇其談，會直奔主題，但澤連斯基總統和烏克蘭人民有很多的掌聲，卻沒有足夠的彈藥。這就是矛盾之處：他們需要獲得更少的掌聲和更多的武器供應。”

博雷利說：“烏克蘭人正在戰鬥，在生命方面付出了最高的代價，但這場戰爭發生在歐洲的土地上，影響到我們，並在世界各地產生了全球影響，這也影響到我們的安全。因此，讓我們談談這個短期的、長期的、我們的鄰國和更廣泛的世界。德國人稱之為‘時代轉折’（Zeitenwende）實際上不僅是德國的時代轉折，而且是所有歐洲人的時代轉折。”

博雷利表示：“我認為，我們面臨三大挑戰。第一，我們作為全球參與者的信譽：這就是我們所說的‘地緣政治的歐洲’；第二，我們作為安全和防務提供者的戰略責任；第三，我們與世界各地的夥伴的接觸，並保持甚至重新建立與許多所謂全球南方國家的信任合作。”

博雷利說：“當我在2019年上任時，我們開始談論‘地緣政治的歐洲’，用權力的語言來講，‘歐洲正處於危險之中’，我在提出《戰略指南針》時曾說過。許多人當時懷疑這是否只是一句口號，是為了更好地銷售產品而進行的誇張。不幸的是，烏克蘭的戰爭已經把這句口號變成了現實。一個戲劇性的現實。它使我們長大了，醒來了，並把我們帶到了一種成年人的狀態。”

博雷利說：“我們重新發現了我們的世界秩序中國家間戰爭的殘酷性，我們正在成為一個行為者，可信的，能夠對那些威脅我們的人使用脅迫手段。正如我所說，俄羅斯正在威脅我們的安全，我們正在使用脅迫手段。我們正在成為一個硬力量。”

博雷利說：“那麼，我們做了什麼？你們知道。我們對俄羅斯經濟和俄羅斯個人採取了很多制裁。它們正在產生影響，我不會談論細節，但你看一下貿易赤字、預算赤字和出售碳氫化合物的收入。這三個關鍵變量表明，今年俄羅斯正在下降。”

博雷利說：“去年對他們來說是非常好的一年，今年將是非常糟糕的一年，因為我們已經能夠擺脫對俄羅斯碳氫化合物的依賴：在幾個月內從40%的天然氣依賴到幾乎為0，這是一個非凡的成就。我們對俄羅斯的石油設定了上限，我們以布倫特的一半價格出售原油，即40美元，而布倫特的價格是80美元。”

博雷利說：“對烏克蘭的軍事支持直接來自歐盟。不是來自歐盟預算，讓我們澄清一下。不是來自歐盟委員會管理的預算，而是來自一個政府間基金，一種成員國為向我們的夥伴提供培訓和武器而愉快創建的‘俱樂部’：所謂的歐洲和平基金。”

博雷利指出：“歐盟成員國已經決定使用這個基金來武裝烏克蘭（36億歐元）。各成員國也各自提供了軍事支持，有的多，有的少，總體上達到120億歐元。這是一項重大的成就。這是我們第一次這樣做。我們已經打破了一個禁忌。而繼續這樣做是非常重要的。”

博雷利說：“我們是烏克蘭軍隊最重要的培訓者。到今年年底，將有3萬名烏克蘭士兵接受我們歐盟軍事援助特派團的培訓。我不會談論更多細節，但這是我們一直在做的事情。但還有更多的事情要做，而且要做得更快。仍然有很多事情要做。我們必須增加和加快我們對烏克蘭的軍事支持。”

博雷利說：“‘地緣政治的歐洲’必須做的第一件和最緊迫的事情，就是武裝烏克蘭。在這裡，我們說，正如所有歐洲領導人昨天在這裡所說，俄羅斯不能贏得這場戰爭，烏克蘭必須獲勝。那麼，讓我們從語言到事實，加快我們對烏克蘭的軍事支持，因為從可用彈藥的角度來看，烏克蘭正處於一個關鍵的情況。”

博雷利直言：“我想我們可以說，我們已經花了太多的時間來作出提供主戰坦克的關鍵決定。而這一點，當每個人都知道，要贏得一場戰爭，一場經典的戰爭，與重型武器，你需要主戰坦克，沒有這種武器，你就無法贏得這場戰爭。”

博雷利提及：“現在，這種彈藥短缺的問題需要迅速解決。這是一個幾周的問題。而這不能通過聯合採購和購買來解決......因為任何進入市場的採購都是在成員國已經通過的一長串訂單的隊列的最後。我們必須使用我們擁有的東西。成員國有什麼，除了等待補充庫存的彈藥外，他們必須迅速提供已經完成的訂單。”

博雷利補充說：“在短期內，我們需要，而且我們有（這樣的）工具，我們有歐洲和平設施（EPF），可以利用他們的資源，以便迅速向烏克蘭提供彈藥。從中期來看，我們必須更多地提高我們國防工業的能力。但這不會在一夜之間發生。我們必須這樣做，而且我們也有這樣做的工具，我們有歐洲防務局（EDA），它專門處理這些問題，為我們所有人獲得彈藥，但主要是優先為烏克蘭人獲得彈藥。”

博雷利強調，“不要把短期目標和中期目的混為一談。短期，非常短期，向烏克蘭提供更多彈藥。這是（成員國）國防部長們的事。必須由現任國防部長作出這種決定。在即將於3月7日至8日舉行的會議上，我們將提議加快已經在進行的進程。我認為，通過共同努力，我們可以做到。”

博雷利表示：“這場戰爭也加強了北約的作用，它再次成為歐洲領土安全的關鍵行為者。但這也給歐洲人敲響了警鐘，讓他們分擔自己的國防責任”。據英國《衛報》報導，博雷利將在周一的歐盟外長會議上提出計畫，利用現有的36億歐元的歐洲和平設施，讓歐盟按照新冠疫情期間採購疫苗的模式聯合採購彈藥，這一想法最早由愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）提出。

博雷利指出：“目前，歐洲軍隊購買一枚155毫米口徑的炮彈需要近10個月，近一年，購買一枚空對空導彈需要近三年。這不符合我們所處的戰爭形勢”。博雷利說，缺乏彈藥是因為“我們忘記了古典戰爭——我們只從事遠征軍和技術閃電戰”。