美國計畫對俄實行新的出口管制，對基本工業進行制裁

美國/俄羅斯/烏克蘭

據彭博社19日報導，美國拜登政府正計畫對俄羅斯實施新的出口管制和新一輪制裁方案，在入侵烏克蘭一年後，針對俄羅斯的基本工業實施制裁。據知情人士透露，這些措施將針對俄羅斯的國防和能源部門、金融機構和一些個人。預計美國和盟國還將把重點轉向防止逃避和規避制裁，以及破壞俄羅斯從第三國獲得的支持。

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報導指，美國和歐洲領導人正在為一場可能延續到未來很長時間的衝突做準備，因為烏克蘭的盟友急於向該國提供武器裝備，以扭轉俄羅斯在東部和南部戰線上的強化攻擊，並使烏克蘭軍隊在春季的反攻成為可能。

作為加強努力的一部分，歐盟可能會迫使銀行和其他機構報告他們所持有的受制裁的俄羅斯資產，這是歐盟旨在下周批準的第十輪對俄制裁方案提案的一部分。歐盟的制裁需要所有成員國一致同意才能生效。

歐盟的第十輪對俄制裁措施提案還包括對被認為向俄羅斯提供無人機和其他軍事用品的伊朗實體實施限制，以及對俄軍使用的其他商品實施廣泛的貿易控制，包括技術、零部件、重型車輛、電子產品和稀土。

七國集團和歐盟也在尋求加強他們在執行制裁方面的合作。其目的是增加對可能幫助俄羅斯規避制裁影響的公司的壓力，收緊現有措施，增加對可能援助莫斯科的國家的外交壓力，以及探索未來的步驟和懲罰措施，以中斷軍事物資的流動。

其中一位知情人士說，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經過去一年了，而且現在美歐等多方已經實施了數套制裁措施，人們將重新關注現有限制措施的執行情況，包括向尚未採取這些措施的國家以及旨在執行這些措施的公司施壓。