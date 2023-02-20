聯合國：以色列批准將非法定居點合法化妨礙和平

政治

中東 – 聯合國安全理事會就中東局勢和巴勒斯坦問題發表聲明，認為以色列批准將非法定居點合法化妨礙和平。以色列方面回絕說，聯合國關於定居點的聲明否認了猶太人的“有史以來”的權利。

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安理會在聲明中，對以色列政府本月12日批准把非法的猶太人定居點合法化，並宣布在原有定居點大規模新建住宅的行為深表關切，認為以色列的行為正危及以1967年邊界為基礎的兩國方案可行性，安理會強烈反對一切妨礙和平的單方面措施，並譴責一切針對平民的暴力行為，呼籲各方應當保持冷靜，緩和當地局勢。

安理會又重申，安理會將堅定不移地致力於解決以巴爭端，實現兩個民主國家可以在安全和國際公認的邊界內和平相處的願景。 聯合國安理會於2月20日周一在紐約討論一項決議草案。

該草案要求以色列立即停止在巴勒斯坦被佔領土上的所有定居點活動。在這期間，所有人的目光都集中在華盛頓，以了解美國總統拜登政府關於這一舉措的立場。此舉給白宮造成了某種外交上的尷尬。

這個仍處於草案階段的決議強調，以色列在1967年以來佔領的包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦領土上建立定居點，並不具有法律效力，並且構成對國際法的公然違反。”

該決議譴責“所有吞併企圖，包括以色列在定居點方面做出的決定和採取的行動”，並要求立即撤回。

兩年來（2022年至2023年）擔任安全理事會臨時成員的阿聯酋代表團與巴勒斯坦方面協調起草了該決議草案。目前還不確定該草案是否會付諸表決，特別是有人猜測美國和以色列可能會施加壓力阻止這一舉措。