國際奧委會說聽到了數十個國家反對二俄參賽抗議

國際奧委會/烏克蘭

國際奧林匹克委員會今天宣布，將考慮約30個國家周一提出的關於俄羅斯和白俄羅斯運動員可能打着中立旗號參加2024年巴黎奧運會的關切。30多個國家的關切稱，只要普京從烏克蘭撤軍，結束烏克蘭戰爭，俄羅斯運動員就不再遭遇禁止參賽的爭議。

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據國際奧委會發言人告訴法新社，自從今年1月提出讓俄羅斯人和白俄羅斯人重新融入世界體育的路線圖以來，該機構幾乎每天都受到質疑，該機構"感謝這個聯盟向該組織提出的建設性問題"。來自法國、英國、瑞典、波蘭、美國和加拿大等約30個國家的體育部長於2月11日組織了一次會議，在這封聯名信中，聯盟要求國際奧委會澄清俄羅斯和白俄羅斯運動員作為參加2024年奧運會的條件所需的中立性。

國際奧委會說仍在與奧林匹克利益相關者，從國際聯合會到國家奧林匹克委員會和體育代表，進行 "詳細磋商"，但周一的信中各國所表達的問題將被 "考慮"。

法新社周一獲得的這封信說：“我們非常關注俄羅斯和白俄羅斯的奧林匹克運動員作為'中立者'參賽的可行性，因為他們是由俄羅斯與白俄羅斯國家資助和支持的。”

信中說：“只要這些基本問題以及對 "中立 "的定義嚴重缺乏清晰度和具體細節的問題沒有得到解決，我們就不接受允許俄羅斯和白俄羅斯的運動員返回比賽。”

國際奧委會在回應中回顧了12月初奧林匹克峰會與會者制定的原則，他們首次設想俄羅斯人和白俄羅斯人作為 "中立運動員 "回歸賽場，他們不會"以任何方式代表他們的國家或他們國家的任何其他組織，正如在職業聯賽中，特別是在歐洲、美國和加拿大，以及在一些個人項目中已經存在的情況"。

此外，他們必須 "完全尊重奧林匹克憲章"，因此沒有 "積極支持烏克蘭戰爭"，並遵守《世界反興奮劑條例》。