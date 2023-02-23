俄侵烏戰爭一周年 聯合國歷史性投票能看見哪國還支持普京

聯合國/烏克蘭/俄羅斯

聯合國大會今天就一項呼籲在烏克蘭實現 "公正和持久 "和平的決議進行表決，在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭進入第二年之際，烏克蘭及其盟友希望這一決議案能夠獲得世界最廣泛的支持。俄羅斯也在運作，試圖阻止更多的國家投票贊成實現 "公正和持久 "和平的決議。中國立場微妙，即公開表示支持烏克蘭領土主權完整，但又堅持理解俄羅斯發動戰爭的是非曲直理由。至此中國從未譴責俄羅斯侵略烏克蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，就聯合國大會投票，在聯合國舉行的關於俄羅斯入侵烏克蘭的議案兩天辯論中，烏克蘭外交部長庫萊巴說：“我向你們呼籲：這是一個決定性的時刻，要世界表現出支持、團結和一致。”他說，"在最近的歷史上，對與錯之間的界限從未如此清晰。一個國家只想生存。另一個想殺人和毀滅。"

烏克蘭及其盟友希望這份不具約束力的案文至少能獲得與10月份一樣多的投票，當時聯合國有143個國家投票支持譴責俄羅斯吞併若干烏克蘭領土的決議。

今天投票的決議草案 "強調需要根據《聯合國憲章》的原則儘快在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平"。決議案重申了對 "烏克蘭領土完整 "的 "承諾"，"要求 "俄羅斯軍隊立即撤出，並呼籲 "停止敵對行動"。

聯合國秘書長古特雷斯在周三譴責入侵烏克蘭所代表的"對我們集體良知的侮辱 "時，呼籲實現和平。古特雷斯警告，"衝突升級可能產生的後果是一種明顯的現實危險。" 他特別提到了核風險。

俄羅斯總統普京本周發誓要 "有條不紊地 "在烏克蘭展開進攻，他的講話中的反西方言論讓人想起了冷戰。俄羅斯駐聯合國大使瓦西里-涅本齊亞周三在大會上也抨擊了西方。"他指責說：“為了以任何可能的方式使俄羅斯遭受失敗，他們可以犧牲的不僅僅是烏克蘭，他們還準備將整個世界推入戰爭的深淵。”

據歐盟外交負責人博雷利回答說，這場衝突不是 "西方與俄羅斯 "之間的問題。"這場非法戰爭關係到所有人：北方、南方、東方和西方。

在過去一年中，大會表決的三項與俄羅斯侵略有關的決議獲得了140至143張贊成票，有五個國家一直投反對票（俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、朝鮮和厄立特里亞），只有不到40個國家棄權。

4月份的第四次投票略有不同，它將俄羅斯從人權理事會中暫停資格，但協商一致的程度較低（93票贊成，24票反對，58票棄權）。

中國的立場引人關注。就其本身而言，在聯合國關於烏克蘭問題的投票中投了棄權票的中國，昨天進一步顯示試圖扮演調解人。中國外交最高官員王毅在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會晤後，在克里姆林宮受到普京接待。

據俄羅斯外交部在會談後說：“中國分享了他們對烏克蘭危機根源的想法，以及他們對政治解決危機的方法。”

中國應當很快就會推出所透露的政治解決烏克蘭戰爭的方案。

不過，烏克蘭高級官員指出，中國沒有對烏克蘭作任何諮詢。

據路透社今天報道稱，作為戰爭一周年的爭議與紀念，烏克蘭和俄羅斯周三在聯合國遊說各國支持或反對投票。聯合國由 193 個成員國組成。該投票將載入史冊。

聯合國大會一直是聯合國對烏克蘭採取行動的重點，由於俄羅斯和美國以及中國、法國和英國的否決權，由 15 個成員國組成的安理會陷入癱瘓。