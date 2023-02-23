聯合國大會141票贊成 要求俄羅斯“立即”撤軍

烏克蘭戰爭周年

歐洲 – 聯合國大會23日通過一項呼籲要求入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊“立即”撤出，並以絕大多數票通過了一項同樣呼籲“公正持久”和平的決議。投票結果是141票贊成；7票反對；32國棄權。棄權國家中包括中國和印度。投反對票的有俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、朝鮮、馬里、尼加拉瓜、厄立特里亞。

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法國外長23日還表示：我們正在與國際刑事法院和整個國際社會合作，以便肇事者和應對戰爭負責的人都不會逍遙法外”。“我無法預測普京 (Vladimir Putin) 會是這種情況，但如果事實和責任得到證實，那是有被起訴可能的”。

日本外相林芳正(Yoshimasa Hayashi)希望2024年能夠舉辦一次和平峰會。林芳正表示：我們決不能讓戰事持續下去，舉辦荒謬戰爭兩周年紀念活動是不可接受的。法國外長卡特琳·科隆納（Catherine Colonna）在聯合國大會上表示：俄羅斯方面正在試圖說服某些國家，它是想顛覆世界秩序並強加基於武力的世界秩序，俄羅斯總是認為這種企圖將對他們有利。其實這是妄想。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫勒巴22日表示國際社會定要“團結一致”。他還表示，“在近代歷史上，善惡之間的界限從未如此清晰過。面對一個只想生存下去的國家，另一個國家卻要殺戮、搞破壞。”

2022年10月，聯大通過決議譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土的企圖。這份題為“烏克蘭的領土完整：捍衛《聯合國憲章》原則”的決議草案獲得了143個會員國的贊成票。俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、敘利亞和尼加拉瓜等五個國家投了反對票。中國、印度、古巴等35個國家棄權。烏克蘭方面希望此次投票至少可以獲得143票的支持。

由美國、英國、法國、土耳其、阿根廷、日本等牽頭的數十個國家共同提出的決議還呼籲“停止敵對行動”，並“強調需要儘快實現，根據《聯合國憲章》的原則在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平”。

白俄羅斯是莫斯科的盟友，對這項決議提出修正案，特別是刪除有關俄羅斯侵略和立即撤軍要求的內容，呼籲成員國“避免向衝突地區運送武器”。

周三，在本屆特別會議開幕式上，聯合國秘書長古特雷斯嚴厲譴責了入侵烏克蘭所代表的“對我們集體良知的侮辱”。古特雷斯表示說：“衝突升級的可能後果是一個明顯且已經存在的危險，”他指的是使用核武器的“隱含威脅”和圍繞核電站的“不負責任”的軍事活動。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）22日表示：說：“西方希望以任何可能的方式打敗俄羅斯，他們不僅可以犧牲烏克蘭，還準備讓整個世界陷入戰爭的深淵。”

歐洲外交負責人博雷利回答說，這場戰爭不是“西方反對俄羅斯”的問題。 “這場非法戰爭涉及到所有人：地球北部、南部、東部和西部”。聯合國大會歷時一年表決的與俄羅斯侵略有關的三項決議獲得了 140 至 143 票贊成，五個國家系統性地投反對票（俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、朝鮮和厄立特里亞），不到 40 票棄權。